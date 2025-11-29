Vianants denuncia que las reformas de carreteras del Consell de Mallorca olvidan al peatón

La entidad Vianants Mallorca ha criticado este sábado que las reformas integrales de carreteras anunciadas por el Consell de Mallorca en seis municipios de la isla, por 5 millones de euros, perpetúan un modelo que "olvida al peatón" y mantienen travesías "hostiles" que dividen los pueblos.

La asociación sostiene en una nota que las actuaciones previstas se limitan a una capa de asfalto y un repintado rápido, sin incorporar itinerarios seguros para desplazarse a pie entre núcleos o dentro de los municipios.

El peatón, el gran olvidado

Para la organización, el peatón, ya sea senderista, residente o visitante de estas localidades de la isla, continúa siendo "el gran olvidado" de las obras previstas por el Consell insular.

Por ello, Vianants Mallorca ha pedido que toda reforma integral de carretera de la isla incluya una redistribución del espacio y soluciones avaladas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para humanizar travesías y mejorar la seguridad vial.

Desde la plataforma también consideran que estas inversiones por parte del Consell deberían servir para "coser" el tejido urbano y reforzar la vida comunitaria.

Críticas a la falta de participación y transparencia

Además, la entidad ha criticado la falta de transparencia y participación por parte de la institución porque los proyectos han sido presentados sin consulta previa a los gobiernos municipales, a los vecinos o a los colectivos afectados.