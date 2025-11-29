Vianants denuncia que las reformas de carreteras del Consell de Mallorca olvidan al peatón
La entidad ha criticado la falta de transparencia y participación por parte de la institución hacia los colectivos afectados
La entidad Vianants Mallorca ha criticado este sábado que las reformas integrales de carreteras anunciadas por el Consell de Mallorca en seis municipios de la isla, por 5 millones de euros, perpetúan un modelo que "olvida al peatón" y mantienen travesías "hostiles" que dividen los pueblos.
La asociación sostiene en una nota que las actuaciones previstas se limitan a una capa de asfalto y un repintado rápido, sin incorporar itinerarios seguros para desplazarse a pie entre núcleos o dentro de los municipios.
El peatón, el gran olvidado
Para la organización, el peatón, ya sea senderista, residente o visitante de estas localidades de la isla, continúa siendo "el gran olvidado" de las obras previstas por el Consell insular.
Por ello, Vianants Mallorca ha pedido que toda reforma integral de carretera de la isla incluya una redistribución del espacio y soluciones avaladas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para humanizar travesías y mejorar la seguridad vial.
Desde la plataforma también consideran que estas inversiones por parte del Consell deberían servir para "coser" el tejido urbano y reforzar la vida comunitaria.
Críticas a la falta de participación y transparencia
Además, la entidad ha criticado la falta de transparencia y participación por parte de la institución porque los proyectos han sido presentados sin consulta previa a los gobiernos municipales, a los vecinos o a los colectivos afectados.
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet