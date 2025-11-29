«No será solo Vox, la realidad acabará con el catalán, que se pierde en el uso cotidiano»

Gabriel Ensenyat Pujol (Andratx, 1961) es catedrático de Filologia Catalana en la Universitat, labor que compatibiliza con una producción ensayística que aborda cuestiones polémicas con éxito. Su galardonada entrega más reciente es Arrels Balears? El subterfugi balearista.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Balears es un caballo de Troya?»

Es un término utilizado con truculencia por determinadas ideologías conservadoras. El pseudobalearismo se emplea para diluir el catalanismo, para desvirtuar la conquista de Jaume I como un acontecimiento más.

¿Cómo sabemos que su enfoque en el libro no es desvirtuador?

Como les recuerdo a mis alumnos, yo no puedo decir que el Madrid no ha ganado ninguna Champions, aunque me gustaría que el Madrid no hubiera ganado ninguna Champions.

Nunca he escuchado decir a nadie que «soy balear».

Nunca, esa expresión no existe, todo el mundo ciñe su identidad a las islas individuales. La Llengo Balear solo la defienden los cuatro tronados que no pueden consentir que la lengua propia sea el catalán.

Pero la definición oficial de la Comunidad Autónoma es ‘Illes Balears’.

Esta definición proviene de un concepto del siglo XIX, cuando se crea el actual mapa provincial incluida Baleares.

También los turistas borrachos son baleares, no saben en qué isla se encuentran.

Siempre que no piensen que están en Canarias. Una turista se queja de que la misa de la Catedral de Palma ante los Reyes se diga en catalán, y aclara que se manifiesta «porque aquí en Canarias hay que hablar español».

A propósito, hablamos de «Canarias», aunque Gran Canaria y Tenerife estén peleadas a muerte.

Pero tienen una idea de identidad común. Hice la mili en Tenerife, y es evidente la polémica de vecinos, como entre Andratx y s’Arracó. Pero allí sí comparten el «soy canario».

La inexistencia de Balears es el único punto de unión entre Mallorca, Menorca y Eivissa.

Todo el mundo está de acuerdo en las identidades insulares, y diversas autoridades las han defendido a lo largo del tiempo.

¿A quién beneficia entonces el concepto de Arrels Balears?

Es una manera de dejar de lado la vinculación con Cataluña, al defender que somos baleares desde los talayóticos. Políticamente, favorece al espacio de la derecha y la ultraderecha.

Los entusiastas de Balears se refugian en las «modalidades insulares».

Los defensores de las «modalidades insulares» se caracterizan porque nunca las utilizan. Tampoco yo cambio el artículo salat en una conversación normal.

Josep Melià escribió Els mallorquins, sin generalizar al archipiélago a diferencia de Els catalans o Els valencians.

Lo cito un montón de veces en Arrels Balears? Melià niega la balearidad, la combate. En Eivissa llegó a formarse un grupo que reivindicaba las raíces cartaginesas, todo esto es anticatalanismo.

Un respeto para el catedrático don Álvaro Santamaría, mi profesor de Geografía a los diez años en el Ramon Llull.

También fue mi director de tesis, y hay dos Don Álvaro. El primero es el profesor que conociste, un historiador puro, con contribuciones fundamentales y un gran trabajador, que además introdujo la historia económica en Balears. Cambió a partir de los años ochenta, cuando interfirió la cuestión ideológica y se volvió muy anticatalanista donde antes había investigado y defendido el catalanismo histórico. No podía consentir la reivindicación política, que se utilizara como una eina. Y este segundo Don Álvaro Santamaría es hoy tabú.

¿Vox conseguirá acabar con el catalán?

No será solo Vox, la realidad acabará con el catalán. Me basta ver las estadísticas para preocuparme, una lengua desaparece cuando baja del treinta por ciento de la población en su uso cotidiano, y estamos al límite. En mi Andratx ha desaparecido.

Los trescientos mil nouvinguts anunciados serán más efectivos que la ultraderecha.

Un sí absoluto, sin matices. Se hará realidad la extinción que el franquismo no consiguió.

Tampoco es que la Obra Cultural o la Universitat se muestren muy combativas.

Han cogido un carácter para mí excesivamente intelectual. No han de intervenir en debates políticos, pero ante la pseudociencia deberían opinar. Dejar que campen las animaladas no es buena estrategia, pero en mi gremio hay mucha gente que vive en torres de marfil.

Cartas boca arriba, usted es catalanista.

Soy un catalán de Mallorca, sobre todo desde el punto de vista cultural, pero también político.

¿Se puede defender que no somos españoles?

Lo dejo a la opción de cada cual, por mi talante democrático. Y nunca vinculo el sentirse español o no a cuestiones históricas, que no condicionan el presente. Tienes derecho a ser lo que creas, no hacen falta ni referéndums.