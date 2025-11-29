Manifestación de autónomos en Palma este domingo: reclaman condiciones laborales dignas

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado para este domingo, 30 de noviembre, una veintena de manifestaciones en diversas ciudades de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma e Ibiza, con el objetivo de reclamar unas "condiciones de trabajo dignas" para este colectivo.

Reivindicaciones principales del movimiento

Bajo el eslogan 'Autónomos asfixiados. Basta ya', esta plataforma ciudadana, que se define como un "movimiento libre, independiente y sin ánimo de lucro", reclamará cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales, la simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje "incomprensible".

Convocatorias en Ibiza y Palma

La entidad ha convocado en Ibiza una manifestación que arrancará a las 11.00 horas en el Parque de la Paz, misma hora en la que se prevé una marcha reivindicativa en el parque de sa Feixina, en Palma. El Ayuntamiento palmesano ha previsto diversos desvíos en varias líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con motivo de la manifestación por las calles de Ciutat.

Demandas recogidas en el manifiesto

En el manifiesto que figura en su página web, se recogen otras peticiones como la exención del IVA hasta 85.000 euros; la eliminación del rol del autónomo como "recaudador del Estado"; la reforma integral del cese de actividad, y una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.

También figuran sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto; la libertad del pago en efectivo y la "competencia justa" en medios de cobro, y la protección del patrimonio personal y del hogar familiar.

Un movimiento independiente y coordinado

De acuerdo con la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, este movimiento, que quiere mantenerse independiente de "partidos, sindicatos o intereses externos", busca unión y coordinación real entre autónomos de todas las provincias.

Simbolismo de la movilización

La convocatoria, movida a través de las redes sociales, va acompañada de un protocolo de vestimenta: los manifestantes están llamados a acudir en un "luto simbólico por los negocios que cierran" y con un "guante rojo en la mano derecha, símbolo de la sangría económica".

Convocatorias en otras ciudades

En Madrid, la manifestación, convocada para las 11:00 horas, partirá de la céntrica Plaza de España. A la misma hora está previsto que arranque en Barcelona (Plaça Universitat); Valencia (Plaza del Ayuntamiento) y Bilbao (Ayuntamiento).