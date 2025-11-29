Habtur denuncia un nuevo registro turístico con la asignación de plazas aún bloqueada

La asociación Habtur ha acusado al Consell de Mallorca de impulsar un tercer registro turístico mientras mantiene paralizados los procesos que son competencia directa de su departamento, como la asignación de plazas y los intercambios entre particulares.

Críticas al nuevo “código turístico”

La entidad ha criticado el anuncio del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, de crear un nuevo "código turístico" con un coste de 78.770 euros, una iniciativa que Habtur ve "innecesaria".

Un tercer intento en menos de dos años

Como ha apuntado la organización en una nota, ello supondría el tercer intento de establecer un registro adicional para el alquiler vacacional en menos de dos años.

Problemas de fondo según Habtur

Para Habtur, el problema no radica en la tecnología, sino en la "obsesión" del Consell de Mallorca por multiplicar los trámites administrativos mientras sigue sin resolver asuntos "clave" como la asignación de plazas de la bolsa insular y la falta de un sistema operativo para los intercambios de plazas entre particulares.

Llamada a reducir la burocracia

Por ello, la organización ha instado a la institución insular a dejar de generar capas de burocracia "inútil" y a asumir sus funciones para agilizar los procesos pendientes, ofrecer seguridad jurídica y gestionar de forma eficaz las herramientas ya existentes.