Gemínidas: la mejor lluvia de estrellas del año llega a Mallorca en diciembre

Mallorca se prepara para vivir una de las noches más espectaculares del calendario astronómico: la lluvia de estrellas Gemínidas 2025, considerada por muchos expertos como la más intensa del año.

En 2025, las Gemínidas estarán activas aproximadamente del 1 al 21 de diciembre, con su pico de actividad en la noche del 13 al 14 de diciembre, cuando se podrán ver hasta 120–150 meteoros por hora en cielos muy oscuros.

Otro punto a favor este año: durante el máximo de la lluvia, la Luna estará en fase menguante, con alrededor de un 30 % de iluminación, por lo que la luz lunar interferirá poco en la observación de los meteoros.

Las Gemínidas son además una lluvia “diferente”: no proceden de un cometa, sino del asteroide 3200 Phaethon, cuyos restos rocosos generan las trazas luminosas al entrar en la atmósfera terrestre.

Cuándo ver las Gemínidas 2025 desde Mallorca

Fechas clave

Periodo de actividad : del 1 al 21 de diciembre de 2025 .

: del . Máximo previsto: noche del 13 al 14 de diciembre, con especial intensidad en la madrugada del día 14 (hora local peninsular/ Baleares).

Aunque se pueden ver Gemínidas varios días antes y después del pico, la mejor opción para el público general en Mallorca será programar la salida en la noche del sábado 13 al domingo 14 de diciembre, siempre que la meteorología sea favorable.

Mejor hora para observarlas

Los organismos y portales astronómicos coinciden en que el mejor momento para ver las Gemínidas es la segunda mitad de la noche:

A partir de las 23.00–00.00 horas , cuando la constelación de Géminis ya está alta en el cielo.

, cuando la constelación de ya está alta en el cielo. Con un punto óptimo alrededor de las 02.00–03.00 de la madrugada, cuando la Tierra se mueve “de frente” hacia la corriente de partículas y el número de meteoros visibles aumenta.

No es necesario identificar la constelación de Géminis para disfrutar del espectáculo: los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

El valle de Tejeda, en Gran Canaria, bañado por la lluvia de estrellas de las gemínidas en 2020. / Flickr

Dónde ver las Gemínidas en Mallorca

La contaminación lumínica puede hacer que se pierda hasta un 90 % de los objetos que se ven a simple vista en el cielo nocturno, según estudios recientes sobre el mapa lumínico de Baleares.

Por ello, para observar bien las Gemínidas en Mallorca conviene alejarse de Palma y de las principales áreas urbanas y turísticas del litoral. Espacios de la Serra de Tramuntana situados por encima de buena parte de la contaminación lumínica de la costa, o en el interior de la isla, mejoran las posibilidades de ver la lluvia de estrellas.

Cómo ver las Gemínidas en Mallorca: consejos prácticos

Para aprovechar al máximo la noche del 13 al 14 de diciembre, los astrónomos recomiendan seguir algunas pautas básicas.

Estos son los principales consejos: