Es Fangar en venta a 87 millones, una rebaja en la mansión más cara de Mallorca

Saludamos a las cuarenta personas que hoy se estrenan como residentes mallorquines, sin olvidar a las cuarenta que se instalaron ayer y a las cuarenta que llegarán mañana. Por no hablar de los suecoalemanes que ni se molestan en empadronarse. Pónganse cómodos y abróchense los cinturones. Hay sitio para todos, gracias a las políticas públicas de expulsión de los nativos del mercado de la vivienda, patrocinadas por el Govern Vox/PP y refrendadas por Cort al erradicar de Palma a todos los mallorquines que no puedan pagar un millón de euros por un piso. Quienes se creen protegidos por una casa en propiedad también pueden echarse a temblar, porque serán desahuciados de su castillo aumentando impuestos y disparando la cesta de la compra, ¿o no vieron ‘Yellowstone’?

Tras el precalentamiento, ya podemos comenzar nuestra sesión semanal de pornografía inmobiliaria, la exaltación de las grandes propiedades mallorquinas para acabar de convencer a los nativos de que sobran en la isla. La prensa europea se ha llenado por estas fechas de menciones a es Fangar, la finca de Manacor colindante con Felanitx que se presenta como «la mansión más cara de Mallorca». Leo ‘Le Figaro’, ‘Architectural Digest’ o ‘Mansionglobal’, y se hacen cruces de los 87 millones de euros que la inmobiliaria John Taylor pretende por las mil hectáreas supervivientes de la macropossessió interior.

En la imagen que hoy nos ilustra se puede contemplar es Fangar, que llegó a cubrir tres mil hectáreas cuando era propiedad del Marqués de la Torre, alias familia Truyols. Fue el objetivo de la competición que Juan March Ordinas libró contra la aristocracia. El banquero fue reuniendo parcelas en torno a s’Avall, hasta que superó en una cuarterada a la possessió de Manacor. Ahí se detuvo, se había convertido en el mayor terrateniente de la isla.

Por supuesto, es Fangar está ya en manos extranjeras. Su último comprador es el industrial alemán Peter Eisenmann, que la adquirió a principios de este siglo por unos catorce millones de euros. Tras una reforma en profundidad y una polémica con los indígenas por la titularidad de los caminos públicos que cicatrizan la finca, las estrecheces económicas obligaron al empresario a sacar la possessió a la venta en la covid. Entonces pretendía más de cien millones de euros, hoy se conforma con los 87 que multiplican por siete el precio abonado.

Consulto a mi experto inmobiliario de cabecera para ajustar la cotización:

-Es Fangar se vende por 87 millones de euros.

-Y te lo venderán a ti de inmediato, si les pones 65 millones delante.

-¿Quién puede comprar es Fangar?

-Huele a petrodólares, porque vuelven a estar enamorados de Mallorca, pero un helipuerto es su condición sine qua non. De hecho, el precio no debe leerse en 87 millones de euros, sino en los cien millones de dólares equivalentes, y que dan idea del ‘target’ elegido.

Las propiedades de megalujo se disputan el título de «la casa más cara de Mallorca», porque ese liderazgo es un aliciente adicional para la venta. Con respecto a la arbitrariedad de la clasificación, recuerden dónde leyeron antes que la mansión ‘Villa Solitaire’ de Son Vida había rebajado sus pretensiones de 65 millones a 39, prácticamente una ganga que la despojaba de la corona. Y recuerden también dónde leyeron antes que el magnate noruego Ivar Tollefsen había pagado 63 millones por sa Fortalesa de Pollença. El escenario de la austera boda de Rafael Nadal adquiría así la vitola de «la más preciada» de la isla, que hoy transmitimos con toda legitimidad a es Fangar con sus 87 millones.

Siempre al hilo de la actualidad más inmediata, Es Fangar S.L. había solicitado este mismo año 18 plazas hoteleras al Consell de Mallorca, dentro de la convocatoria de quinientas unidades para Bienes de Interés Cultural o protegidos. Sin embargo, el ayuntamiento de Manacor no le concedió la autorización pertinente, y fue descartada. Además de la inevitable actividad turística, Eisenmann quiso rentabilizar su compra astronómica con un viñedo y sobre todo con uno de los mejores picaderos hípicos de la isla, sin olvidar una clínica veterinaria de élite. Pregunto a mi experto sobre la rentabilidad de estas actividades:

-El campo no da, así de simple. Se creen que han inventado la rueda con sus vinos y aceites, se dejan una fortuna en reformas y acaban vendiendo.

En este texto siempre tan respetuoso con sus clientes, me niego a añadir que los interiores de la mansión de es Fangar songar

irremediablemente kitsch.

En la agenda gastronómica, reunión a manteles de viejos amigos, el pasado martes. El reservado del restaurante de Los Rafaeles, si las paredes hablaran, acoge a las dos del mediodía al hotelero Francisco Miralles, a Joan Monjo exalcalde de Santa Margalida y a Llorenç Galmés. El presidente del Consell de Mallorca fue el último en llegar, y tuvo que saludar a varias de las mesas antes de reunirse con sus dos comensales. La erótica del poder.

Reflexión dominical meteorológica: «Aquellos polvos trajeron estos lodos».