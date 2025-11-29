Esquerra Independentista de Mallorca recupera las excursiones populares para conmemorar la Diada del 31D

El movimiento Esquerra Independentista de Mallorca (EIM) -la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS y Alerta Solidria- ha presentado este sábado su particular programa para celebrar y reivindicar la Diada de Mallorca del 31 de diciembre, jornada que desde la entrada de PP y Vox al Govern tiene lugar el 12 de septiembre. Los jóvenes llevarán a cabo varios actos a finales de mes bajo el lema 'Molt per lluitar, tot per fer' y recuperarán la tradicional excursión popular que solía realizar EIM con motivo de la Diada.

Así lo han anunciado los portavoces de la EIM, Dani Comas y Marta Serrano, este sábado en la rueda de prensa de presentación de los actos organizados para reivindicar que la Diada de Mallorca vuelva a celebrarse el 31 de diciembre, que ha tenido lugar en las escaleras de La Seu, y ha sido recogida en una nota posterior.

La manifestación convocada el próximo martes 30 de diciembre, que comenzará a las 18.00 horas en el Paseo del Borne de Palma, y finalizará en la plaza del Tubo, con una 'ballada popular' cargo de Al-Mayurqa y conciertos de varios grupos que se harán públicos los próximos días, se llevará a cabo bajo el lema 'Molt per lluitar, tot per guanyar: independència, socialisme i feminisme'.

"Con este lema queremos transmitir que la movilización y la lucha política son el motor imprescindible para construir una Mallorca libre. Somos conscientes que hay mucho por luchar, especialmente en un contexto político marcado por la extrema derecha representada por PP y Vox, con un modelo socioeconómico basado en el monocultivo turístico, la especulación, la depredación del territorio y unas políticas españolistas que pretenden borrarnos como pueblo. Pero es precisamente por eso que la lucha se hace inaplazable: porque lo tenemos todo para ganar. Una Mallorca libre, socialista y feminista, que ponga la tierra y las personas en el centro y que defienda la lengua y la cultura propias", ha afirmado Marta Serrano.

Dani Comas ha querido por su parte reforzar esta idea asegurando que "el país se encuentra inmerso en un contexto de ascenso del fascismo y de las políticas españolistas y neoliberales de PP y Vox, que atacan la lengua, la cultura y los derechos sociales de los mallorquines". Comas ha recordado también que la respuesta en la calle ha sido "clara" y "tiene que seguir por este camino", pues "Mallorca sabe responder con movilizaciones masivas, así lo ha hecho contra el genocidio en Palestina o con las grandes manifestaciones contra el monocultivo turístico y la turistificació desbocada".

"Lengua, cohesión e inclusión" ante "los ataques del españolismo"

Por otro lado, Serrano ha destacado el papel de la lengua en el proyecto político de la Esquerra Independentista de Mallorca, asegurando que "el catalán es el eje vertebrador de los 'Països Catalans' y una herramienta de cohesión social".

"El españolismo ataca la lengua propia porque sabe perfectamente que es un elemento central de nuestra identidad colectiva y aquello que nos define como pueblo", ha considerado al respecto.

Los portavoces han denunciado también "el aumento de los discursos de odio contra las personas migradas". En concreto, Comas ha remarcado que "el proyecto de liberación nacional, social y de género de la Esquerra Independentista de Mallorca es para todas las personas que viven y trabajan en Mallorca". "La Mallorca que queremos es diversa y no excluye nadie", ha hecho hincapié.

Crítica a la "represión" y apuesta por la movilización

Los representantes de la EIM han cargado asimismo contra "la represión ejercida por el Estado español", que, según Serrano, "se manifiesta en multas, detenciones, montajes policiales e infiltraciones". Ante esto, la portavoz ha afirmado que "la organización popular es la única vía para romper con el régimen del 78 y el modelo económico vigente".

Comas ha remarcado por su parte la dimensión internacionalista del movimiento: "La lucha por la liberación de Palestina es también la lucha por unos 'Països Catalans' libres; no podemos permanecer impasibles ante el genocidio, la masacre y el apartheid perpetrado por el Estado de Israel". "La solidaridad entre pueblos será siempre nuestra mejor arma", ha subrayado.

Programa de actos

La Esquerra Independentista ha anunciado tres actos previos a la manifestación del 30 de diciembre.

El primero de estos actos tendrá lugar domingo el 21 de diciembre, y consistirá en una Excursión Popular al Galatzó, recuperando una tradición de otros años, han destacado los portavoces.

Unos días después, el 27 de diciembre habrá una Asamblea abierta organizativa y una cena popular al Ateneo Popular La Fonera (Palma).

Finalmente, el domingo 28 de diciembre, en Felanitx, se celebrará una "prediada juvenil", con correbars, acto político y conciertos.

Llamamiento a la participación

"Invitamos todo el pueblo mallorquín a salir a la calle y a participar activamente en todos los actos, especialmente en la manifestación", ha concluido Serrano.

Por otra parte, Comas ha añadido que la movilización es clave para "reafirmar la oposición a las políticas españolistas, neoliberales y reaccionarias" y para defender "una Mallorca libre dentro de unos 'Països Catalans' independientes, socialistas y feministas".