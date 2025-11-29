Destinan una partida por 1,7 millones de euros para los hipódromos de Son Pardo y Manacor

El Instituto del Deportes Hípico de Mallorca (IEHM) ha aumentado un 85 % la partida destinada a inversiones en los hipódromos de Son Pardo y Manacor, hasta 1,7 millones de euros, frente a los 935.000 euros destinados a estas infraestructuras en 2025.

Crecimiento del capítulo de inversiones para 2026

De esta manera, el capítulo de inversiones registra un crecimiento significativo y están previstas cuatro principales inversiones a realizar el próximo 2026, ha detallado el Consell de Mallorca este sábado en una nota.

Actuaciones previstas en Son Pardo

En el hipódromo de Palma, la reforma integral de la pista de competición de Son Pardo dispondrá de 500.000 euros y por otros 500.000 euros se realizará la sustitución de la iluminación y la megafonía.

Inversiones previstas en el hipódromo de Manacor

Por otra parte, en el recinto de Manacor se contempla la instalación de aire acondicionado en el restaurante por 400.000 euros. También se prevé cimentar y canalizar las aguas pluviales de las cuadras y boxes del hipódromo por 200.000 euros.

Presupuesto global del IEHM para 2026

De esta manera, el Instituto Hípico de Mallorca dispondrá en 2026 de un presupuesto global de 5,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,5 % respecto al ejercicio anterior y un 37 % en dos años.

Incremento de las aportaciones a las federaciones

El Consell de Mallorca ha remarcado el aumento de 150.000 euros en la aportación destinada a la Federación Balear de Trote, que dispondrá en 2026 de 1,4 millones de euros, un 12 % más que este año, lo que permitirá ampliar el calendario de carreras en los hipódromos gestionados por la entidad.

Además, la Federación Balear de Hípica contará con una subvención de 85.000 euros, un 13 % más que en el ejercicio anterior.