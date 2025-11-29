Concentración en Palma para exigir el cierre de la red de Centros de Internamiento de Personas Extranjeras: "Les privan de su libertad, les meten presos"

Stop Racismo Mallorca, de la mano de la Coordinadora contra los Centros de Internamiento de la provincia de Cádiz, se ha sumado esta tarde a la cuarta marcha contra los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras (CIE), una movilización celebrada en la Plaza España de Palma al ritmo de Tambors per la Pau que buscaba visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren miles de personas migrantes y denunciar el racismo institucional que perpetúan estos centros. El cuartel militar de Son Tous acoge en Mallorca uno de estos centros.

La entidad ha señalado que en 2024, 1.800 personas fueron internadas, de las cuales solo 900, la mitad, fueron deportadas a sus países de origen. Stop Racismo Mallorca ha asegurado que el 60% de los internos llevaba viviendo en España "entre 1 y 7 años", y ha condenado que el año pasado se activasen hasta 14 protocolos por suicidio en la red de CIE española. "Ninguna de estas personas cometió ningíun delito. Les metieron por una falta administratva, por no tener un papel que diga que son españoles y tienen permiso para estar aquí", señalaban.

"No es ningún sitio bonito. Cogen a las personas por tener una nacionalidad diferente y no tener los papeles y les privan de su libertad, les meten presos", han expresado durante la conecntración. Han criticado que las "instituciones racistas" internan a las personas extranjeras "por su color de piel".

Stop Racismo Mallorca ha puesto varios ejemplos de personas que han pasado por algún CIE: "Sami vivía en Lugo y, cuando caminaba por la calle, la policía le detuvo. Alegó que tenía dos hijos y una mujer gallega y, como en Galicia no hay CIE, lo llevaor a Madrid. Le soltaron a los 60 días, el máximo de internaminento permitido, y no le pidieron disculpas ni le indemnizaron: le dejaron tirado en la calle". Helena también fue injustamente detenida: "Era una chica búlgara que a sus 21 años decidió volver a su país y en el aeropuerto la arrestaron. Tenía un trastorno mental que no fue atendido y, desdpúes de un mes y medio ahí metida, alguien se acordó de que Bulgaría estaba en la Unión Europea y decidieron sacarla".

Las entidades convocante shan exigido el cierre inmediato de los CIE y han lamentado que el sistema, "como no tienes residencia fija o un empadronamiento que te permita estar localizable, se crea un pretexto para que el juez pueda decretar tu internamiento en uno de los centros".