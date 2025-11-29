El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019

El coche oficial de Prohens que se estrelló en la primavera de 2024 a la salida del aeropuerto de Palma había costado unos 45.000 euros cinco años antes. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa (PP), confirmó ayer que el turismo fue siniestro total.

El flamante Lexus de color negro, un modelo híbrido, jamás se reparó y ya no volvió al parque móvil del Govern. Fue dado de baja como coche oficial de la primera autoridad de Baleares.

El vehículo era conducido por el nuevo chófer de Prohens, primo segundo del jefe de gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado, quien le enchufó en el puesto y apartó a otro experimentado conductor, funcionario de carrera con más de veinte años de antigüedad en el Govern y miles de kilómetros a sus espaldas.

El joven conductor apenas llevaba unos meses en el Consolat cuando sufrió el aparatoso accidente de tráfico. Acababa de dejar a Marga Prohens en la terminal de Son Sant Joan y de regreso, en las inmediaciones del aeródromo, patinó con el coche oficial al entrar en una rotonda. Según informaron fuentes del Govern, la calzada estaba mojada porque había llovido un poco y el turismo sufrió un impacto. Los daños materiales que sufrió el Lexus resultaron cuantiosos y finalmente el coche fue declarado siniestro total.

El accidente fue casual y únicamente se vio implicado el vehículo oficial del Consolat. Por fortuna, el joven chófer, único ocupante en esos momentos del automóvil, no resultó herido.

Matriculado en 2019

El Lexus de color negro tenía apenas cinco años de antigüedad. Había sido matriculado en marzo de 2019. Precisamente, a partir de ese año lo empezó a utilizar el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, el socialista Iago Negueruela. El vehículo fue adquirido por unos 45.000 euros. En esas fechas no era extraño ver cómo se desplazaba por la isla el conseller del PSOE en el coche oficial, un Lexus IS 300 H oscuro. Anteriormente, también lo había usado la consellera de Més, Bel Busquets.

En esa misma etapa, el Govern balear compró otro vehículo gemelo. Se trataba del mismo modelo de coche, un Lexus también híbrido pero en color plata, que utilizaba el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos Juan Pedro Yllanes (Podemos). Este automóvil, que ahora tiene seis años de antigüedad, actualmente forma parte de la flota de vehículos de la que dispone la presidenta Prohens en el Consolat.

Según la querella por presunta prevaricación contra el director de gabinete de Prohens, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Palma, el aparatoso siniestro ha supuesto un perjuicio para el erario público “dado que el parque móvil del Govern es adquirido con los impuestos de todos los ciudadanos”. Además, el Lexus accidentado ha tenido que ser sustituido por otro automóvil de alta gama, por el que presuntamente se paga un alquiler, lo que también repercute en las arcas públicas.

Conductores profesionales de la isla consultados no recuerdan en las últimas dos décadas un caso parecido en el que un coche oficial de una primera autoridad acabe siniestro total en Mallorca.