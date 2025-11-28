UGT celebra la equiparación del plus de insularidad con Canarias

El secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, celebró ayer la subida salarial de los funcionarios que incluye la equiparación del complemento de insularidad con Canarias. «Lo hemos conseguido», afirmó o Romero subrayando que se trata de una respuesta a una reivindicación «histórica, peleada y luchada».

El dirigente de UGT hizo hincapié en que el acuerdo redundará en la mejora del empleo, en que se podrán cubrir más plazas y, por lo tanto, atender mejor a la ciudadanía.

También, añadió que se garantizará la presencialidad en los centros de trabajo para que los ciudadanos «tengan una cara enfrente, se humanicen los servicios, mejore la selección de personal y se acorten los procesos selectivos».

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF-CCOO está aún pendiente de valorarlo- cerraron un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según informaron fuentes sindicales. El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, para eliminar las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualización de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

Romero calificó de «muy positivo» el acuerdo logrado, que beneficiará de manera directa a cerca de 100.000 personas del sector público de Balears y a unas 7.500 de la Administración General del Estado (AGE).

También explicó que a Balears estos incrementos salariales se tendrán que aplicar al plus de insularidad aprobado por el Govern para los empleados de la comunidad autónoma con independencia de su categoría laboral, y que está establecido en 206 euros para Mallorca, 412 para Menorca y Ibiza y 618 para Formentera.

El acuerdo, que llega después de la convocatoria de protestas frente a las Delegaciones de Gobierno del pasado 30 de octubre, también contempla otras mejoras, como la eliminación de la tasa de reposición, por lo que se acaba con una de las trabas para convocar oposiciones y una de las causas de la temporalidad en el sector público. Asimismo, se simplificarán los procesos selectivos, se potenciará la promoción interna y se garantizará la atención presencial en las Administraciones Públicas.