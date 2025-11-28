Tres de cada cuatro empresarios padecen el síndrome del 'burnout' en Baleares

"Es la primera escala a nivel mundial para empresarios", asegura el psiquiatra Benedikt Amann, quien este viernes ha disertado en la sede de Pimem, en Palma, sobre su test para identificar a los que están quemados. Su primera sorpresa ha sido que lanzó el cuestionario entre 850 directivos de Cataluña y Baleares y obtuvo una alta participación y la segunda que no esperaba un porcentaje tan elevado. Los datos recogidos arrojan que tres de cada cuatro empresarios indicaron padecer el síndrome del burnout, el 73 %.

Los resultados de este test no son representativos, explica Amann, investigador del Hospital del Mar de Barcelona, será necesario hacer un estudio más grande, pero deja claro que los empresarios están "abiertos al bienestar emocional y la salud mental", dice el psiquiatra alemán que está tras el proyecto de crear esta guía para mejorar la salud mental en pymes dentro de un proyecto europeo

El departamento de Riesgos Laborales de Pimem participa en la creación de la base de datos surgida de este primer test sobre la carga de trabajo de los pequeños y medianos empresarios, pues hasta ahora el síndrome del burnout solo se había investigado en los trabajadores. Amann, junto a la Fundación Pimec, hace siete meses que está desarrollando la prueba. Además de la colaboración con el Hospital de Mar-Institut d'Investigació, también participan MGC Mútua i la Fundació Salut i Persona.

"Todos vivimos momentos estresantes, pero el burnout es un estrés crónico"

"Si un empresario está bien emocionalmente toda la empresa funciona mejor", esgrime Amann, quien subraya que el síndrome del desgaste profesional "no es una enfermedad, es agotamiento mental y físico", que provoca "un distanciamiento en mi trabajo y una reducción de la eficacia". "Todos vivimos momentos estresantes, pero el burnout es un estrés crónico", advierte. Por lo menos la mitad de los trabajadores lo padecen a lo largo de su vida.

Estar en la empresa y no trabajar

Según destaca Amann, con este proyecto se pretende reducir "el absentismo y el presentismo". "Queremos hacer un estudio más grande de validación científica".

Lo que mayor impacto tiene para "el absentismo —y también para el presentismo, gente que está en la empresa y no trabaja— es, por un lado, el malestar emocional, la depresión, la ansiedad, y, por otro lado, la enfermedad muscolesquelética, el dolor", señala el experto.

"A veces hay que pedir ayuda, podemos tener el estrés singular que tenemos todos", pero "un estrés prolongado puede acabar en un burnout , a veces también hay que detectar la depresión como diagnóstico diferencial" y tratarla, continúa el psiquiatra.

Qué hacer

Sobre el sector del turismo, el especialista asevera que es "estresante de base", porque se está de guardia constante, con jornadas muy largas, hay dificultad para desconectar, y por todo ello es difícil retener personal. "Estar seis meses de estrés total con trabajo excesivo y seis meses con menos o nada de trabajo también es estresante y afecta a nivel mental".

El sector turístico es especialmente propenso al estrés, por las largas jornadas y la dificultad para desconectar

Se debe aumentar el autocuidado al máximo" para bajar el estrés, incrementando la actividad física, comiendo y durmiendo bien y si es necesario buscar ayuda profesional, recomienda Amann, además de no estar "todo el día" pendiente del móvil. E insiste, pedir ayuda y hacer reestructuraciones en la empresa cuando haga falta contra la monotonía. "Los trabajadores también deben aprender a vigilar al empresario para que haya un cuidado mutuo".

Según MGC Mutua, entre 2019 y 2024 se han incrementado un 52 % el número de personas atendidas por motivos psicológicos y el número de sesiones por persona ha aumentado un 23 % de media, señalan desde Pimem, datos que son "razonablemente extrapolables" al colectivo de empresarios.