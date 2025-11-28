Tres claves para encontrar piso en Mallorca: el vídeo viral de una argentina que pone voz a las dificultades de la isla

El vía crucis de buscar piso en Mallorca vuelve a ser tema de conversación en redes. Esta vez, de la mano de una creadora de contenido argentina residente en la isla cuyo vídeo, cargado de humor, sinceridad y experiencia propia, se ha vuelto viral entre quienes han pasado por el mismo arduo proceso. En él comparte tres consejos esenciales para cualquiera que esté pensando en mudarse a la isla.

Las tres prioridades de la creadora para encontrar vivienda en Mallorca

La joven arranca el vídeo explicando que, para ella, el primer punto clave es la ubicación. Y no lo dice al azar: “Si no tenés coche como yo…”, comenta, recordando que sigue en trámites para convalidar su licencia. Sin vehículo, ciertas zonas de la isla se vuelven casi inaccesibles. “Hay lugares a los que el bus no llega o se te hace muy difícil”, advierte. Incluso menciona que ya se ha mudado “varias veces”, obligándola a empezar desde cero en cada traslado. Su recomendación: pensar muy bien dónde buscar antes de comprometerse.

El segundo punto del que habla, y que considera casi sagrado, es el baño. “Es lo más importante después de mi habitación. El baño son como mis religiones”, afirma entre risas, pero dejando claro que para quienes trabajan desde casa como ella, que crea contenido digital, disponer de un baño cómodo y en condiciones no es un detalle menor. Y aún menos cuando se comparte piso.

El tercer consejo apunta a uno de los problemas que más frustración generan entre quienes buscan vivienda: la falta de claridad. “Siempre preguntá todo antes de mudarte”, insiste. Explica que es habitual en Mallorca que en un principio todo parezca fácil, pero luego surjan restricciones inesperadas: “Te dicen: sí, tranquilo, compartimos piso. Después: ah no, no, pero no recibo visitas". Para ella, no se trata de hacer fiestas multitudinarias, sino de poder invitar a alguien “a comer o a cenar” sin problema.

La creadora termina el vídeo con una noticia positiva: ha conseguido piso y se muda el mes que viene. “Estoy muy contenta”, confiesa. Y deja abierta la conversación pidiendo a sus seguidores que añadan más consejos para quienes estén buscando vivienda en la isla.

El vídeo, que acumula miles de visualizaciones, ha generado un amplio debate en los comentarios, donde muchos usuarios comparten experiencias similares: difícil aparcamiento y movilidad, o restricciones administrativas. La realidad del mercado inmobiliario mallorquín, cada día más complejo para residentes y recién llegados, vuelve así a quedar expuesta en un testimonio que mezcla humor con la crudeza del día a día.