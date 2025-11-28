Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado

Un chófer con más de veinte años de antigüedad en la administración autonómica ha interpuesto una querella contra la mano derecha de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Denuncia haber sido apartado por Jurado como conductor de Marga Prohens para colocar a un joven afín sin experiencia, a finales de 2023.

El funcionario de carrera perjudicado, que lleva casi dos años en tratamiento farmacológico por el cuadro ansioso depresivo que padece, acusa al director de gabinete de Prohens (PP), Alejandro Jurado, de haber urdido un plan «ilegal, injusto y arbitrario», ante la necesidad de cubrir una plaza de conductor en el Consolat, para contratar a un allegado tras «la manipulación» de una convocatoria pública de empleo. El querellante extiende su acusación a la entonces denominada conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas y a la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP).

La querella fue presentada a finales de septiembre. El funcionario perjudicado, que fue chófer de los entonces presidentes José Ramón Bauzá (PP) y Francina Armengol (PSOE), incluye también como querellado al joven conductor supuestamente beneficiado en el proceso de selección de personal.

El funcionario de carrera relegado aprobó unas oposiciones al Estado en 1992 y años después obtuvo una plaza en el Govern. Los hechos se iniciaron en otoño de 2023 cuando se publicó en el BOIB la convocatoria para cubrir un puesto de chófer en el Consolat por concurso de méritos, cuando en realidad la plaza aparece en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación. El aspirante debía sustituir de forma temporal a otro veterano funcionario que estaba de baja médica.

Entre el personal del Govern inicialmente se pensó que iban a elegir al conductor de mayor antigüedad y experiencia, dada la naturaleza del puesto de trabajo a cubrir, ya que era el de mayor exigencia y profesionalidad, dado que se presta servicio directo para la presidenta de la Comunidad autónoma. Muestra de todo ello es que la relación de puestos de trabajo de Presidencia especifica que este tipo de plaza es de dedicación especial, peligrosidad, responsabilidad y dificultad técnica, ya que acompaña a la primera autoridad de Balears, según detalla la querella.

Finalmente, se convocó la plaza por concurso de méritos. El 31 de octubre de 2023, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, a propuesta de la directora gerente de la EBAP, dictó una resolución en la que aprobaba las bases que iban a regir en la selección del puesto de trabajo de chófer mediante una oferta genérica del servicio de empleo del Govern, el SOIB.

Doscientos aspirantes

Alrededor de unos 200 aspirantes se presentaron a esta oferta laboral, entre ellos el joven que, según desvela la querella, es familiar del director de gabinete de Marga Prohens, al ser hijo de un primo de Alejandro Jurado, si bien el muchacho no fue el primer aspirante en la baremación.

Como el joven no quedó en primera posición en la baremación de mérito, «sorpresivamente» se modificaron las bases a posteriori, según la querella, al añadir la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae junto al resto de documentación, así como que la propuesta de nombramiento del funcionario interino se haría a favor de la persona que la Secretaría General encontrara más adecuada. Por tanto, se aplicó la libre designación.

Los querellados presuntamente se valieron «injusta y arbitrariamente» de la instrucción 5/2023, dictada por el entonces director general de Función Pública y que fue aprobada el 21 de noviembre de 2023, semanas después de que se publicara la convocatoria del puesto de chófer en el Consolat, en la que se fijaban los criterios y las pautas para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, para manipular el proceso selectivo al comprobar que el aspirante no había salido ganador de la convocatoria de méritos. Así, según la querella, se aplicaron criterios que no correspondían al concurso de méritos, sino a la libre designación.

Sin antigüedad

Además, no solo se contrató al joven supuestamente de forma irregular, sino que se le nombró conductor personal de la presidenta Prohens, «sin contar siquiera con diez días de antigüedad», critica la querella. El 22 de diciembre de 2023, a las puertas de Navidad, el director de gabinete de la Presidencia del Govern reunió a los cinco chóferes del departamento, entre ellos el recién contratado, y comunicó que iba a relegar al querellante y a otro compañero a la conselleria de Presidencia. Días después, el 10 de enero de 2024, firmó un escrito en el que apartaba a los experimentados chóferes en favor del nuevo conductor, sin contar con el beneplácito de la representación de los trabajadores, según se desprende de la querella.

A raíz de estos hechos, la salud mental del querellante, que llevaba en el Consolat desde 2008 como chófer, sufrió un deterioro al verse afectada su dignidad. El perjudicado había trabajado como conductor personal de los entonces presidentes José Ramón Bauzá y Francina Armengol. Años antes, había acompañado en coche a los consellers de Hacienda, Joan Mesquida, Lluís Ramis de Ayreflor y Carles Manera.