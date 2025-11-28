Prohens señala al modelo económico "intensivo en mano de obra" como responsable del crecimiento demográfico

"Es un crecimiento demográfico muy vinculado a un modelo económico intensivo en mano de obra e intensivo en ciertos perfiles profesionales". Con esta afirmación, la presidenta del Govern, Marga Prohens, sitúa el crecimiento poblacional como uno de los grandes retos estructurales que afronta Baleares. A su juicio, el fenómeno demográfico no puede analizarse de forma aislada, sino que está profundamente entrelazado con el funcionamiento del propio sistema productivo balear, basado históricamente en sectores que requieren una elevada cantidad de trabajadores y que dependen de un flujo continuo de perfiles profesionales específicos.

Prohens recuerda que las islas viven actualmente una situación de plena ocupación, con niveles de cotización a la Seguridad Social que marcan récords históricos. Sin embargo, esta aparente fortaleza económica convive con una paradoja que tensiona todo el sistema: la comunidad autónoma sigue enfrentándose a una "falta de mano de obra", una carencia estructural que obliga a la llegada constante de nuevos residentes para cubrir necesidades laborales. Ese flujo migratorio interno y externo, explica, es uno de los motores del aumento demográfico y, a su vez, de la presión sobre el mercado laboral y sobre los servicios públicos.

Nuevos residentes

La presidenta pone cifras a esta situación para dimensionar su impacto real: en los últimos 15 años, Baleares ha sumado alrededor de 160.000 nuevos residentes, pero en ese mismo periodo solo se han construido 30.000 viviendas. "Aquí está el problema de la emergencia habitacional", afirma con rotundidad. Subraya, además, que este desfase entre población y vivienda no se debe al crecimiento turístico, como a veces se plantea en el debate público, sino a la "presión residencial sostenida", impulsada por el propio mercado laboral. Es decir, la demanda de trabajadores alimenta el crecimiento poblacional, y este, a su vez, agrava el déficit de vivienda.

A partir de este diagnóstico, Prohens explica que su Ejecutivo decidió orientar todas las medidas hacia un objetivo central: generar vivienda asequible para residentes. En este punto incide especialmente en que las políticas públicas no deben incentivar, de manera indirecta, la llegada de más población a un territorio ya tensionado. "Sería muy irresponsable en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que uno de nuestros principales retos es el crecimiento demográfico, hacer vivienda para atraer a nuevos residentes que nos tensionarían después servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales o transporte", subraya. Y añade que toda la vivienda en marcha, tanto la que se está construyendo como la prevista, "no es para todo el mundo", sino específicamente para quienes ya residen en Baleares, para jóvenes que no pueden emanciparse y para trabajadores que actualmente viven en condiciones precarias. "En cualquier caso, para ciudadanos ya residentes en las islas".

Prohens insiste en que el fenómeno demográfico es "mucho más complejo que el problema de la vivienda". Requiere, a su juicio, una transformación profunda del modelo productivo, que permita a las islas evolucionar hacia sectores más intensivos en conocimiento, investigación e innovación. Un cambio estructural que, advierte, "no se resuelve ni en un año, ni en una legislatura, ni con una sola ley", pero que debe iniciarse de forma decidida para reducir la dependencia de mano de obra y, con ello, la presión demográfica.

Turismo

En este sentido, la presidenta defiende el trabajo que Baleares está "liderando" en Europa para influir en la nueva política turística comunitaria, un ámbito que considera estratégico para la transición económica. Su objetivo es claro: pasar de un "turismo de volumen" a un "turismo de valor", capaz de generar riqueza sin requerir crecimientos constantes en la llegada de trabajadores. También apuesta por redistribuir los flujos turísticos más allá de la temporada alta, reduciendo así picos de presión económica, laboral y poblacional que desbordan la capacidad del archipiélago.

En el plano político, Prohens cierra su intervención destacando que el Govern goza de "plena estabilidad" y que la posibilidad de adelantar elecciones "ni se anuncia ni se contempla". Recuerda que ha gobernado en minoría desde el inicio de la legislatura y que, pese a ello, ha logrado aprobar cinco leyes y convalidar varios decretos en apenas seis meses, algunos incluso por unanimidad. Todo ello ocurre en un contexto marcado por la falta de apoyos para aprobar el techo de gasto y los presupuestos de 2026.

Respecto a ese techo de gasto, la presidenta asegura que negociará "hasta el último momento" un margen de más de 300 millones de euros que permitan reforzar áreas críticas como sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. Además, denuncia un intento de "recentralización" por parte del Gobierno de España en materia de vivienda, al vincular la recepción de fondos estatales a la aplicación de la Ley de Vivienda. Reivindica las competencias autonómicas y acusa al Ejecutivo central de "jacobinismo".

Estas declaraciones se producen justo el día en que el Gobierno central advierte de que el rechazo a la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, "perjudica" a las comunidades autónomas al restarles 5.485 millones de margen fiscal. En el caso de Baleares, señala Madrid, la pérdida será de 153,4 millones para el periodo 2025-2028.