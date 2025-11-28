¿Qué preocupa a los mallorquines? Abogados de las islas atienden más de 300 consultas en su jornada de puertas abiertas

'Mejor prevenir que litigar'. Este es el lema que desde hace años promueve la jornada de puertas abiertas que celebra el Colegio de Abogados de las Islas Baleares y este viernes ha vuelto a ser un éxito: más de cincuenta letrados voluntarios han atendido un total de 310 consultas en las sedes de Palma, Inca, Manacor, Ibiza y Mahón.

Han sido 276 personas las que han acudido esta mañana a ser atendidas de forma gratuita y personalizada en las distintas sedes del órgano colegial en el archipiélago para realizar consultas legales de todo tipo. La mayoría de las consultas que han hecho los ciudadanos a los abogados participantes se han centrado en derecho civil y dentro de esta disciplina del Derecho han abundado las dudas planteadas en materia de familia, así como las relacionadas con los arrendamientos y la vivienda en general. El número de consultas de derecho laboral también ha sido muy significativo, llegando a superar las 50 consultas, destaca el órgano colegial en una nota de prensa.

La corporación organiza esta jornada con el doble objetivo de acercar la figura del abogado a la sociedad y difundir las ventajas de la abogacía preventiva o la cultura de la prevención jurídica, de ahí el lema 'Mejor prevenir que litigar'.

Esta nueva edición de la jornada de puertas abiertas ha sido la vigésima que se celebra en Palma y la decimoséptima en el resto de las sedes, se organiza también para concienciar sobre la importancia de la consulta previa a los profesionales de la abogacía en todos los ámbitos de la vida de una persona.