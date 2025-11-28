El pequeño comercio vive el Black Friday como «un día normal», mientras las grandes superficies lo celebran como «extraordinario»

Un Black Friday más, las opiniones se han dividido entre el pequeño comercio y las grandes superficies. Mientras unos abogan directamente por eliminar la jornada, otros la celebran por sus beneficios. «Si quitaran el Black Friday nos harían un favor», explicaba días antes Carolina Domingo, presidenta de la patronal mallorquina de comercio tradicional Pimeco, reflejando el sentir del pequeño comercio.

Pedro Miró, joyero y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), coincide con esa visión: “No hay un exceso de gente por la calle, al pequeño comercio no nos interesa, porque nosotros no rectificamos precios. Ha sido un día normal, a no ser que mejore mañana, que es lo que esperamos”.

Miró reconoce la dificultad de competir en estas fechas: “Tenemos que hacer descuentos del 10-15% como mucho, los márgenes son muy pequeños. Para nosotros el Black Friday es negativo; no es una fiesta que nos guste. Nuestras armas son la atención al cliente y el comercio de proximidad, no los precios”.

En cambio, desde las grandes superficies, la visión es diametralmente opuesta. Una fuente del sector comenta que “aunque se celebra toda la semana, hoy es el día fuerte y está siendo extraordinario, con mucha afluencia de público”. La jornada ha impulsado las ventas de ropa de abrigo, artículos de regalo y tecnología: “Para el consumidor es muy positivo. Hace unos años tenían que comprar artículos de regalo y moda de invierno sin descuento; ahora pueden aprovechar ofertas”.

Respecto a la estrategia del pequeño comercio, la fuente advierte: “El consumidor ya tiene en su cabeza comprar en estas fechas para avanzar compras de Navidad. No subirse al carro del Black Friday es un error; si no haces descuentos, estás fuera. La gente ya espera estos días de rebajas, no va a esperar hasta enero para comprar artículos de invierno”.