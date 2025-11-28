El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial

La reciente querellacontra la mano derecha de la presidenta del Govern balear por presunta prevaricación y tráfico de influencias cita un episodio que durante meses fue la comidilla entre el cuerpo de conductores de la administración autonómica. El joven chófer de la presidenta Marga Prohens (PP) al poco tiempo de empezar a prestar sus servicios se estrelló con el coche oficial cuando iba solo. En la primavera de 2024, acababa de dejar a la primera autoridad de las islas en el aeropuerto de Palma. Según la querella, el vehículo fue declarado siniestro total a consecuencia del aparatoso accidente de tráfico.

El siniestro fue casual y únicamente se vio implicado el flamante Lexus de la presidenta, un turismo que en la legislatura anterior fue utilizado por el exconseller de Trabajo, Comercio e Industria Iago Negueruela (PSOE).

Según consta en la querella que ha sido presentada en los juzgados de Palma, el nuevo conductor de Prohens, supuestamente familiar del jefe de gabinete Alejandro Jurado, no contaba con experiencia en la administración pública ni al volante de coches de autoridades, frente a la veteranía de otros funcionarios de carrera del Govern que acumulan años de antigüedad como chóferes.

«Muestra de que no reunía méritos, aptitudes ni actitudes para prestar servicios de conductor para una presidenta de una comunidad autónoma es que al poco tiempo de iniciar la prestación de servicios protagonizó un accidente de tal calado que provocó que el vehículo destinado a la presidenta del Govern fuera declarado siniestro total», subraya la querella.

El documento añade que este hecho supone un perjuicio para el erario público, «dado que el parque móvil del Govern es adquirido con los impuestos de todos los ciudadanos». El siniestro no se hizo público en su día, pese a ser un vehículo oficial.

No hubo más implicados

Además, la querella señala que lo llamativo es que no se vio involucrado ningún otro vehículo en el siniestro, «por lo que huelga comentario más alguno».

El Lexus color negro de la presidenta, que en ese momento no viajaba en el coche, fue dado de baja tras los daños sufridos.

Ahora, el querellante, un funcionario de carrera con más de veinte años de experiencia como chófer en el Govern que se vio relegado de su puesto en el Consolat y que se encuentra en excedencia, solicita al juzgado que practique una serie de diligencias, una vez se admita a trámite la querella interpuesta.

El perjudicado pide que la conselleria de Presidencia facilite el parte del accidente en el que se vio implicado el coche oficial, así como que aporte también la póliza del seguro del automóvil.

Además, requiere a la misma conselleria que dirige Antònia Estarellas para que aporte la factura o documento acreditativo del coste que supuso la compra del vehículo siniestrado, marca Lexus.