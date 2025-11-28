Nace Per Mallorca: una coalición que desafía el eje izquierda-derecha y sitúa "los intereses de Mallorca en el centro"

Mallorca suma un nuevo actor a su panorama político. Per Mallorca, la coalición formada por El Pi, SOM Mallorca y perfiles independientes, se ha presentado esta tarde en el Estudi General Lul·lià de Palma con la intención de articular un espacio amplio, transversal y estrictamente centrado en los intereses de la isla. La nueva formación se autodefine como una fuerza que rehúye las etiquetas de izquierda y derecha, que aspira a mayorías y no a pactos, y que sitúa en el centro de su línea política tres ejes que considera urgentes: el crecimiento demográfico, la fiscalidad que afecta a Mallorca y la preservación de la identidad mallorquina.

Con un discurso combativo y de marcado carácter regionalista, los principales líderes de Per Mallorca han expuesto las bases ideológicas y estratégicas de la coalición, insistiendo en la necesidad de situar "los intereses de Mallorca en el centro de todo". La nueva formación pretende conectar con un "mallorquinismo" a día de hoy 'huérfano' que, afirman, no se siente representado políticamente y que observa cómo sus inquietudes han quedado fuera de la agenda balear. "No nos venderemos por un cargo ni haremos de bisagra de nadie. Estamos aquí para hacer país, no partido", han remarcado.

La coalición reivindica además el fin de la "subordinación" de la política balear a Madrid y reclama "acabar de una vez por todas con todas estas teresetes que nos han representado cada año" en el Congreso, sin descartar una posible incursión a nivel estatal a medio plazo.

Gili: "Hoy me declaro radicalmente mallorquín"

El primero en intervenir ha sido Tolo Gili, presidente de El Pi, que ha apelado al sentimiento identitario y a la necesidad de recuperar un espacio político propio para el mallorquinismo. Ha presentado el nacimiento de Per Mallorca como el cierre de una etapa interna: "Vengo a deciros que el Tolo político tranquilo se ha acabado. Hasta ayer era un mallorquín moderado, tranquilo, conformista, pero hoy, ante todos vosotros, me declaro -en mi nombre y en el del Pi- radicalmente mallorquín".

Gili ha defendido que la nueva coalición nace para situar "Mallorca por delante y primero" en cualquier decisión institucional. Ha subrayado la ambición del partido, cuyo objetivo no es actuar como apoyo de terceros, sino competir por el poder: "No somos un proyecto de pactos, somos un proyecto de mayorías. Queremos gobernar en cada municipio, en cada Consell, en el Parlament".

El dirigente ha reclamado recuperar autonomía política frente a Madrid: "A partir de hoy, por boca de Mallorca solo hablarán los mallorquines". Y ha añadido: "No daría las llaves de nuestra casa a nadie: ni para decidir quién entra, ni cómo se gastan nuestros recursos, ni cómo debemos hablar".

Gili ha descrito además la coalición como una estructura "viva, abierta y municipalista": "Si creemos en nuestra casa, lo conseguiremos. Todo por Mallorca, fuerza Mallorca, todos a una".

Lladó: "Mallorca no tiene que renunciar a ser Mallorca"

A continuación ha intervenido Joan Lladó, exlíder de Esquerra Republicana en Baleares y presidente de SOM Mallorca, presentado por la coalición como "un hombre capaz de reinventarse". Lladó ha situado el nacimiento de Per Mallorca en un contexto crítico para la isla. "La política o te la haces o te la hacen", ha comenzado, para describir después un escenario de "empobrecimiento de la isla y de saturación" que -ha remarcado, sin hablar de masificación- exige respuestas inmediatas.

"Mallorca no tiene que renunciar a ser Mallorca", ha señalado en uno de los momentos más celebrados de la tarde. Ha advertido de que el crecimiento poblacional y el modelo económico vigente han alcanzado un punto de no retorno: "No podemos continuar creciendo hacia el infinito. Estamos superando niveles desconocidos en cualquier otro territorio europeo".

Lladó ha insistido en que el debate demográfico debe abordar sus efectos directos sobre los servicios públicos, la vivienda y la cohesión social. Ha recordado que "más de la mitad de la población residente no ha nacido en Mallorca" y ha llamado a "abordar esta situación científicamente y con propuestas" para evitar fracturas y la creación de guetos. El objetivo, ha afirmado, es defender el derecho de los mallorquines "a existir como pueblo".

El presidente de SOM Mallorca ha criticado la falta de recursos y de poder político para afrontar estos retos: "Nos hace falta poder político para dar respuesta a la inacción fiscal que tenemos en las islas". Ha reclamado "modificar" el modelo económico que, según ha dicho, deja a la isla sin parte de la riqueza que genera: "Los recursos que ha generado el turismo no se han quedado en esta isla".

Lladó ha recalcado que Per Mallorca no se ubicará en el eje tradicional izquierda–derecha: "Ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, hacia adelante". Y ha defendido una identidad mallorquina integradora: "Todos los residentes tienen que ejercer de mallorquines. Hoy esto no se hereda: se gana, se ejercita y se defiende".

Serra: "Nadie quiere que compitamos dentro de su espacio electoral"

Por su parte, Joan Serra, coordinador general y presentado como "arquitecto invisible de la coalición", ha advertido de que intentarán ubicar a Per Mallorca dentro de marcos ideológicos que consideran superados. "Debemos ir con cuidado, porque nadie quiere que compitamos dentro de su espacio electoral", ha afirmado.

Serra ha insistido en que la coalición nace "para defender los derechos de los residentes de Mallorca" frente a lo que ha descrito como una "bomba demográfica" y una pérdida continuada de poder político y fiscal.

Un cierre cargado de simbolismo

Al acto han asistido alrededor de 150 personas, que han llenado el patio del Estudi General Lul·lià. Tras los discursos, los impulsores han presentado el logotipo de la nueva formación -una 'M' que adopta la forma de la isla- y han desplegado una bandera de Mallorca de varios metros. El evento ha concluido con el canto conjunto de 'La Balanguera', en un cierre que ha buscado subrayar el componente identitario y emocional del proyecto.