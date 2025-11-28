Una jueza de Palma investiga si la mano derecha de Prohens "prevaricó" al enchufar a un familiar como chófer de la presidenta

Un juzgado de Palma ha abierto una investigación contra la mano derecha de Prohens (PP), Alejandro Jurado, por presunta prevaricación por la supuesta manipulación de una convocatoria pública de empleo para enchufar a un familiar suyo como chófer personal de la presidenta y apartar a un veterano funcionario de carrera con más de veinte años de antigüedad en el Govern.

Una magistrada de la ciudad ha incoado diligencias y ha admitido a trámite una querella que interpuso el experimentado conductor perjudicado que fue relegado del Consolat en enero de 2024. La jueza ha aceptado la querella respecto al director de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, y también al joven conductor supuestamente beneficiado en el proceso de selección de personal, quien unos meses después de empezar a trabajar en el Consolat se estrelló él solo con el coche oficial de la presidenta, un Lexus de color negro, cuando salía del aeropuerto de Palma después de haber dejado a Prohens en Son Sant Joan.

El juzgado de instrucción de Palma encargado de investigar el caso considera que los hechos que se relatan en la querella presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. Como todavía no se conocen las circunstancias de estos hechos ni las personas que hayan podido intervenir en ellos, la magistrada acuerda llevar a cabo una serie de diligencias primordiales para aclararlos.

La jueza instructora ha pedido al Govern que le remita el expediente completo sobre el proceso de selección del nuevo chófer. Según la querella, alrededor de 200 aspirantes se presentaron a la oferta pública laboral, entre ellos el joven familiar del jefe de gabinete de Marga Prohens. La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, el 31 de octubre de 2023 dictó una resolución en la que aprobaba las bases que iban a regir en la selección del puesto de trabajo de chófer mediante una oferta genérica del servicio de empleo del Govern, el SOIB. En principio, se trataba de una convocatoria por concurso de méritos para cubrir una plaza de chófer en el Consolat y sustituir de forma temporal a un veterano conductor de baja médica, cuando en realidad ese puesto aparece en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación. La retribución bruta de este puesto era de 28.951 euros.

Se cambian los criterios durante el proceso

La querella detalla que, como el joven aspirante no quedó en primera posición en la baremación de mérito, se modificaron las bases a posteriori y se añadió la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae junto al resto de documentación, así como que la propuesta de nombramiento del funcionario interino se haría a favor de la persona que la Secretaría General encontrara más adecuada. Por tanto, finalmente se aplicó la libre designación, en detrimento de los casi 200 candidatos que se presentaron a la convocatoria quienes inicialmente pensaban que se trataba de una oferta laboral por concurso de méritos.

El juzgado de instrucción de Palma ha solicitado a la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) que le envíe todo el expediente del proceso de selección laboral, incluidas las baremaciones iniciales, así como las posteriores entrevistas para resolver sobre la libre designación.

Además, la magistrada, que ya ha abierto diligencias tras recibir la querella del experimentado conductor apartado del Consolat que trabajó acompañando en coche oficial a los entonces presidentes José Ramón Bauzá (PP) y Francina Armengol (PSOE), así como a otras personalidades como los antiguos consellers de Hacienda Joan Mesquida, Lluís Ramis de Ayreflor o Carles Manera, también pide a la conselleria de Presidencia que informe de los chóferes que tiene asignados Prohens.

El funcionario de carrera relegado lleva casi dos años en tratamiento farmacológico por el cuadro ansioso depresivo que padece a consecuencia de estos hechos. Tras ser apartado del Consolat, solicitó una excedencia en el Govern.