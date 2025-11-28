Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IB3 y el comité de empresa alcanzan un acuerdo para culminar la internalización

El comité de empresa de IB3 reunido con el director general de IB3, Josep Codony.

El comité de empresa de IB3 reunido con el director general de IB3, Josep Codony. / COMITÉ DE EMPRESA IB3 / Europa Press

EFE

Palma

La dirección de IB3 y el comité de empresa han alcanzado un acuerdo para la clasificación y encuadre del personal técnico y de los servicios informativos que supondrá completar la internalización de la plantilla del ente autonómico, un proceso iniciado a raíz de la subrogación de 2023.

El comité de empresa, que ha participado a lo largo de todo el proceso negociador, ha contribuido a ordenar y revisar los aspectos vinculados a la clasificación del personal, en coordinación con los equipos técnicos de la Administración y de IB3, ha explicado IB3 en un comunicado.

El acuerdo firmado este viernes establece la clasificación del personal subrogado dentro de las categorías y especialidades aprobadas; y el reconocimiento de la experiencia profesional como requisito equivalente de titulación para el grupo C.

Se ha acordado que, en los próximos 15 días, se enviará una notificación individual provisional a cada trabajador sobre su clasificación, con un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

El acuerdo permite ordenar formalmente la situación administrativa del personal afectado y iniciar las siguientes fases del proceso, que la Dirección de IB3 empezará en trabajar de forma inmediata.

El director general de IB3, Josep Codony, ha defendido el diálogo y la voluntad de entendimiento de la dirección para avanzar en este proceso, con el objetivo de aportar claridad administrativa y estabilidad a la situación del personal afectado, "trabajando con rigor y con la máxima transparencia institucional", señala la nota.

Noticias relacionadas y más

IB3 ha destacado el apoyo y la implicación de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, y que "su trabajo técnico ha sido determinante para validar las nuevas categorías profesionales y garantizar que todo el procedimiento se ajuste a la normativa vigente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
  2. Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
  3. El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
  4. La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
  5. La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
  6. Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
  7. El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
  8. Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado

IB3 y el comité de empresa alcanzan un acuerdo para culminar la internalización

IB3 y el comité de empresa alcanzan un acuerdo para culminar la internalización

¿Qué preocupa a los mallorquines? Abogados de las islas atienden más de 300 consultas en su jornada de puertas abiertas

¿Qué preocupa a los mallorquines? Abogados de las islas atienden más de 300 consultas en su jornada de puertas abiertas

Una jueza de Palma investiga si la mano derecha de Prohens "prevaricó" al enchufar a un familiar como chófer de la presidenta

Una jueza de Palma investiga si la mano derecha de Prohens "prevaricó" al enchufar a un familiar como chófer de la presidenta

El pequeño comercio vive el Black Friday como «un día normal», mientras las grandes superficies lo celebran como «extraordinario»

El pequeño comercio vive el Black Friday como «un día normal», mientras las grandes superficies lo celebran como «extraordinario»

El Govern reconoce que el chófer enchufado que estrelló el coche oficial de Prohens es familiar de su jefe de gabinete

El Govern reconoce que el chófer enchufado que estrelló el coche oficial de Prohens es familiar de su jefe de gabinete

La subida salarial de los funcionarios en Baleares se hará efectiva en enero

La subida salarial de los funcionarios en Baleares se hará efectiva en enero

El Govern respalda que los datos de delincuencia en Baleares se publiquen por nacionalidades

El Govern respalda que los datos de delincuencia en Baleares se publiquen por nacionalidades

Un Black Friday tranquilo en Palma: "Vine con ilusión, pero no compré nada"

Un Black Friday tranquilo en Palma: "Vine con ilusión, pero no compré nada"
Tracking Pixel Contents