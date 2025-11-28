IB3 y el comité de empresa alcanzan un acuerdo para culminar la internalización

La dirección de IB3 y el comité de empresa han alcanzado un acuerdo para la clasificación y encuadre del personal técnico y de los servicios informativos que supondrá completar la internalización de la plantilla del ente autonómico, un proceso iniciado a raíz de la subrogación de 2023.

El comité de empresa, que ha participado a lo largo de todo el proceso negociador, ha contribuido a ordenar y revisar los aspectos vinculados a la clasificación del personal, en coordinación con los equipos técnicos de la Administración y de IB3, ha explicado IB3 en un comunicado.

El acuerdo firmado este viernes establece la clasificación del personal subrogado dentro de las categorías y especialidades aprobadas; y el reconocimiento de la experiencia profesional como requisito equivalente de titulación para el grupo C.

Se ha acordado que, en los próximos 15 días, se enviará una notificación individual provisional a cada trabajador sobre su clasificación, con un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

El acuerdo permite ordenar formalmente la situación administrativa del personal afectado y iniciar las siguientes fases del proceso, que la Dirección de IB3 empezará en trabajar de forma inmediata.

El director general de IB3, Josep Codony, ha defendido el diálogo y la voluntad de entendimiento de la dirección para avanzar en este proceso, con el objetivo de aportar claridad administrativa y estabilidad a la situación del personal afectado, "trabajando con rigor y con la máxima transparencia institucional", señala la nota.

IB3 ha destacado el apoyo y la implicación de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, y que "su trabajo técnico ha sido determinante para validar las nuevas categorías profesionales y garantizar que todo el procedimiento se ajuste a la normativa vigente".