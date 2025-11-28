El Govern respalda que los datos de delincuencia en Baleares se publiquen por nacionalidades

El Govern respalda la petición de Vox para que se publiquen las nacionalidades de las personas que cometen delitos y se elaboren estadísticas con esta información. Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, señalando que quien tiene la competencia en este asunto es la Delegación del Gobierno Central en las islas.

"No nos parece mal que se hagan públicos los datos de delincuencia por nacionalidades. Hay comunidades como Cataluña o Euskadi que lo han hecho porque tienen su policía autonómica. En el caso de Baleares, la comunidad no tiene conocimiento de los datos de delincuencia y, por tanto, no podemos publicar datos de una información de la que no disponemos. Pero no nos parece mal que la Delegación del Gobierno publique estos datos en función de la nacionalidad", argumenta Costa.

Petición de Vox

Cabe señalar que Vox exigió el pasado miércoles a la Delegación del Gobierno en Baleares que haga pública la nacionalidad de los detenidos, especialmente en aquellos relacionados con delitos violentos y agresiones sexuales.

El portavoz adjunto de los de Abascal, Sergio Rodríguez, denunció "la opacidad deliberada" de la Delegación del Gobierno, a la que acusa de "ocultar datos que los ciudadanos tienen derecho a conocer". "Queremos saber cuántos de los detenidos son extranjeros. La seguridad no puede estar supeditada a intereses ideológicos", afirmó. "La ciudadanía está harta de que se oculten estos datos por miedo a ofender a nadie. Nosotros estamos del lado de las víctimas, no del relato buenista", sentenció Rodríguez.

En este sentido, el propio Rodríguez formulará en el pleno del próximo martes una pregunta directa a la vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, para saber si el Ejecutivo autonómico va a instar a la Delegación del Gobierno a publicar estos datos.