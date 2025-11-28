El Govern reacciona al encarcelamiento de Ábalos y Koldo: "El Supremo envía al sanchismo directamente a prisión"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha valorado esta mañana el ingreso en prisión de Koldo García y José Luis Ábalos con un tono muy contundente. El dirigente autonómico lanza un mensaje: "El Supremo envía al sanchismo directamente a la prisión". Según sostiene, la decisión judicial "es la constatación de las últimas horas" y sitúa al Gobierno central en un escenario políticamente delicado.

Costa insiste en la imagen del vehículo que ya se ha convertido en referencia dentro del caso. "Dentro del Peugeot iban cuatro, tres han pasado por la prisión, y ahora resulta que Pedro Sánchez no sabía nada de este asunto", afirma. Para él, la explicación oficial del presidente del Gobierno "como mínimo es sospechosa".

Cuando la atención se desplaza hacia Baleares, el portavoz no rebaja la intensidad. Asegura que la expresidenta Francina Armengol debe dar explicaciones sobre su relación con los principales investigados. Afirma que Armengol "les abre la puerta para que pudieran saquear al menos 4 millones de euros de Baleares" y recuerda que existen comunicaciones entre Koldo García y la entonces presidenta: "Sabemos que se dirigía a ella con palabras como 'cariño, te mantengo informada de todo'". Acto seguido, plantea una pregunta que evita responder: "¿Ella no sabía nada de la trama? Dejo la pregunta en el aire".

Costa subraya que "quedan muchas explicaciones para dar" y que la investigación puede ampliarse. Considera que la entrada en prisión puede modificar la actitud de los implicados: "Puede que Ábalos y Koldo empiecen a tener tentaciones; en un momento dado comienzan a informar de todo lo que queda por saber, que tengo la sensación de que queda mucho por saber, también en Baleares".

El portavoz remarca que "hay muchas cosas por informar" y advierte de que "no nos sorprendería en absoluto que Koldo y Ábalos tengan más voluntad que antes de contarlo todo porque ir a Soto del Real provoca un cierto viraje".

La comparecencia termina con un llamamiento directo a los dos investigados: "Espero que Koldo y Ábalos cuenten todo lo que saben, que creo que es mucho, delante de los tribunales. Tienen mucha más información de la que han contado".