El Govern desconoce la denuncia aunque confirma el accidente en el aeropuerto

El Ejecutivo asegura que el chófer de Prohens fue contratado con un bolsín de interinos para cubrir una baja y siguiendo la legalidad

Coches oficiales frente al Consolat de Mar, sede del Govern balear.

Coches oficiales frente al Consolat de Mar, sede del Govern balear. / Guillem Bosch

Mateu Ferrer

Mateu Ferrer

Palma

El Govern balear asegura que no tiene conocimiento oficial de la querella presentada contra la mano derecha de la presidenta Marga Prohens en los juzgados de Palma. También afirma que la Abogacía de la Comunidad desconoce a día de hoy las acusaciones en contra del jefe de gabinete, Alejandro Jurado.

Fuentes del Ejecutivo autonómico sí admiten que el coche oficial que usaba la presidenta tuvo un accidente hace algo más de un año. Ocurrió poco después de que el chófer terminara de dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma. Había llovido un poco, y el joven conductor patinó con el vehículo por la calzada mojada mientras entraba en una rotonda, sufriendo un impacto.

El Govern afirma que no hubo más coches implicados ni el chófer resultó herido.

Por último, oficialmente el Ejecutivo desmiente cualquier irreguralidad en el proceso de contratación del chófer querellado. «Está realizando una sustitución de otro conductor que es funcionario y está de baja», señalan las citadas fuentes. La contratación se realizó «por medio del bolsín» correspondiente, siguiendo en todo momento la legalidad, aseveran desde el Govern.

También niegan que el jefe de gabinete querellado hubiera intervenido en el proceso.

El Consell de Mallorca dispara las plazas de los viajes a la nieve para jóvenes: récord de participantes en la tercera edición

Prohens señala al modelo económico "intensivo en mano de obra" como responsable del crecimiento demográfico

Competencia denuncia que el decreto del Govern que regula el alquiler de barcos es ilegal

La Fiscalía pide cárcel para una paciente por tirar una silla a una enfermera en el PAC de Muro

Educación tramitará el decreto de comedores por vía de urgencia para que entre en vigor el próximo curso

RetoTech 2025: Baleares se une a la revolución tecnológica educativa con la entrega de kits de robótica

El Govern propone crear una zona de protección estricta de 60.000 hectáreas en el Parque Nacional de Cabrera

Las jornadas del IdISBa reúnen en Son Espases a investigadores y sanitarios para impulsar la medicina de precisión

Las jornadas del IdISBa reúnen en Son Espases a investigadores y sanitarios para impulsar la medicina de precisión
