El Govern desconoce la denuncia aunque confirma el accidente en el aeropuerto

El Govern balear asegura que no tiene conocimiento oficial de la querella presentada contra la mano derecha de la presidenta Marga Prohens en los juzgados de Palma. También afirma que la Abogacía de la Comunidad desconoce a día de hoy las acusaciones en contra del jefe de gabinete, Alejandro Jurado.

Fuentes del Ejecutivo autonómico sí admiten que el coche oficial que usaba la presidenta tuvo un accidente hace algo más de un año. Ocurrió poco después de que el chófer terminara de dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma. Había llovido un poco, y el joven conductor patinó con el vehículo por la calzada mojada mientras entraba en una rotonda, sufriendo un impacto.

El Govern afirma que no hubo más coches implicados ni el chófer resultó herido.

Por último, oficialmente el Ejecutivo desmiente cualquier irreguralidad en el proceso de contratación del chófer querellado. «Está realizando una sustitución de otro conductor que es funcionario y está de baja», señalan las citadas fuentes. La contratación se realizó «por medio del bolsín» correspondiente, siguiendo en todo momento la legalidad, aseveran desde el Govern.

También niegan que el jefe de gabinete querellado hubiera intervenido en el proceso.