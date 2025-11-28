La facultad de Medicina de la UIB supera a la media de universidades públicas en el MIR y destaca frente a las privadas

Los titulados en Medicina por la Universitat de les Illes Balears (UIB) se sitúan entre los aspirantes con mejores resultados en el último examen MIR. El 85,2% de los presentados logró una plaza de médico interno residente, la sexta tasa de empleabilidad más alta entre todas las universidades españolas.

De acuerdo con este indicador, que muestra el número del MIR o el puesto obtenido por el alumno “medio” en comparación con los 13.711 aspirantes, la UIB tiene un p50 de 4.325. Como referencia, la mejor universidad (la Autónoma de Madrid) presenta un p50 de 2.300, mientras que la peor alcanza un p50 de 7.175. Este indicador refleja el rendimiento global de una universidad, ya que muestra la posición típica de sus estudiantes y no solo los casos extremos.

Si se analizan los resultados según la naturaleza pública o privada de cada universidad, la UIB se sitúa por encima de la media de las universidades públicas, que en su conjunto alcanzan un p50 de 4.358, mientras que las universidades privadas se sitúan en 5.446.

En el comunicado remitido desde la UIB, en un momento en que se atisban en en el horizonte de Baleares dos facultades de Medicina privadas, se ha destacado que seis de las diez universidades con peores resultados son privadas (una de ellas es CEU San Pablo), y solo dos de ellas (la privada de Navarra y la Francisco de Vitoria) figuran entre las diez primeras.

Comparación de rendimiento de las universidades en el MIR / UIB

Desde la facultad de Medicina de la UIB destacan que estos datos confirman la solidez de la formación sanitaria pública y el avance de un proyecto académico aún joven. La facultad está este año en su décimo curso y estos datos del MIR se refieren a la la tercera promoción completa de médicos formada en la UIB. La institución ha querido destacar que sus resultados ya compiten con los de facultades históricas, subrayando el compromiso del profesorado y felicita al estudiantado por su esfuerzo.

El análisis se basa en los datos recopilados por el profesor José Curbelo, de la Universidad Francisco de Vitoria, a partir de los resultados oficiales del Ministerio de Sanidad.