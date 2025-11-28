Educación tramitará el decreto de comedores por vía de urgencia para que entre en vigor el próximo curso

Educación tiene previsto tramitar por la vía de urgencia el decreto de comedores escolares para que pueda entrar en vigor el próximo curso, el 2026-2027. Conselleria está estos días presentando en las diferentes mesas de participación el borrador de este decreto que busca elevar y actualizar la normativa anterior al unificar y ordenar por primera vez todo lo relativo a comedores y cafeterías en un único marco regulador y fijar obligaciones más precisas tanto para los centros como para las empresas adjudicatarias.

El decreto reconoce al servicio de comedor una triple función: social y compensatoria; de conciliación y educativa. La norma abre la puerta a los menús veganos, al contemplar el derecho de los menores a solicitar menús adaptados "por motivos éticos y culturales", siempre que estén "debidamente justificados". Conselleria incluye esta opción como derecho de los alumnos tras la lucha de una madre de Palma el curso pasado para que su hijo pudiese recibir este tipo de dieta los días que se quedase a comer en el colegio y después de que el pasado abril el Gobierno central aprobara un Real Decreto sobre comedores escolares que, entre otras cosas, garantiza que los estudiantes puedan elegir menús libres de productos de origen animal.

Las entidades 0-3, en contra

Col·lectiu Menorca 0-3, ADEIPIB, la Plataforma 0-3 Menorca y la Associació Assemblea 0-3 han iniciado una recogida de firmas para pedir al conseller de Educación, Antoni Vera, que paralice su decreto de comedores escolares que prepara el Govern, al considerar que no tiene en cuenta las necesidades reales de los niños y niñas, especialmente de los menores de 3 años. Representantes de estas entidades expresaron ayer su rechazo a la normativa al conseller en persona, pero Educación les ha informado de que la iniciativa seguirá adelante.

Las entidades lamentan que Conselleria no haya querido tener en cuenta sus propuestas "para garantizar un modelo educativo de calidad" durante el momento de la comida en el primer ciclo de Infantil, basado en principios de "bienestar, seguridad, salud y respeto a los ritmos" de los más pequeños, tal como recomiendan la Convención de los Derechos de la Infancia, la Unión Europea y organismos como UNICEF. Critican que el borrador que ha confeccionado Educación no recoge nada de sus propuestas, no garantiza las condiciones adecuadas para dar este servicio ni hay perspectiva de infancia. Por ello, exigen detener de inmediato la tramitación del decreto y crear una comisión de expertos que empiece a trabajar en enero de 2026 para definir, en un máximo de cuatro meses, un modelo pedagógico específico para el momento de la comida en 0-3.

A partir de ese trabajo, reclaman que se redacte una orden reguladora y se impulse una prueba piloto durante el curso 2026-2027 en 'escoletes' públicas y otros centros que deseen sumarse. Posteriormente, la evaluación de esa experiencia debería servir para diseñar la normativa definitiva que regule el servicio de comedor en el primer ciclo de Infantil. Las organizaciones firmantes apelan al Govern a atender esta propuesta “por el bien de la infancia de las Illes Balears”.