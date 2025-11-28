Educación logra llegar a un acuerdo con los profesores de los colegios concertados

La conselleria de Educación ha logrado firmar la paz con los profesores de las escuelas concertadas. Estos docentes recuperarán la deuda del 2,9 por ciento, que corresponde a la ilegal decisión del Govern de Armengol, que decidió congelar la subida de los sueldos del personal de función pública de Baleares durante los años 2020 y 2021. La propuesta de la recuperación de estos atrasos, que se abonarán en dos plazos, ha sido aceptada por todos los representantes sindicales presentes en la mesa de negociación. El primer pago se realizará el año próximo y el segundo a partir de 2027. Sin embargo, en el acuerdo firmado esta mañana se incorpora una cláusula general, que detalla que si existe una disponibilidad económica, el segundo pago podría adelantarse, lo cual supondría que toda la deuda quedaría saldada en el 2026.

Esta congelación salarial acordada por el anterior Govern fue declarada nula por los tribunales, a raíz de las demandas presentadas por varios sindicatos. Sin embargo, en ninguna de las sentencias dictadas se incluía al profesorado de los centros concertados. El único que incluyó a este colectivo fue UGT, que decidió retirar la demanda tras alcanzar un acuerdo con el Govern de incluir en el pago de estos atrasos a todos los profesores, públicos y concertados, cuya nómina se pagaba con fondos públicos.

Este acuerdo aprobado hoy se firmará la semana que viene. Está pendiente de su aprobación por el Consell de Govern, que lo analizará el próximo día 12 de diciembre, si bien se da por seguro su ratificación.

No todos los profesores cobrarán la misma cantidad, pero de media se abonará unos 2.000 euros por trabajador.

Tanto el sindicato Stei, como UGT, han mostrado esta mañana su satisfacción por el acuerdo firmado. Los representantes de los profesores se habían negado a la propuesta inicial planteada por Educación, que proponía abonar los atrasos en tres años. En la siguiente reunión se modificó la propuesta, que finalmente quedó en dos años. Los sindicatos están conforme con este calendario de pago, aunque inicialmente la propuesta era que se pagara todo de una sola vez.

Fuentes sindicales han señalado también que la Conselleria se ha comprometido a pagar la subida acordada en la mesa general de función pública a nivel estatal. Se aplica el mismo aumento tanto a los profesores de los centros públicos, como al personal de los colegios concertados. La previsión es subir las nóminas el mes de enero, o como más tarde en febrero, con un aumento de un 4 por ciento. Esta subida es al margen del pago de los atrasos acordado en la reunión de la Mesa de la Concertada.