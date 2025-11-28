El Consell organiza un viaje cultural a Perpiñán para 54 personas mayores para conocer su vínculo histórico con Mallorca

El Consell ha organizado un viaje cultural a Perpiñán para 54 personas mayores de 60 años, del 25 al 28 de noviembre, para recorrer y conocer de primera mano el importante vínculo histórico entre Mallorca y la ciudad francesa.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el objetivo principal es ofrecer una experiencia cultural enriquecedora, acercando a la población a un patrimonio relacionado con la historia de la isla y fomentando la convivencia y la participación social.

El conseller insular de presidencia, Toni Fuster, ha pasado una jornada con el grupo para conocer el programa y ha destacado que el viaje "está teniendo una acogida extraordinaria" y que está permitiendo a los mayores "descubrir un legado histórico muy vinculado a Mallorca, mientras disfrutan de actividades culturales".

Así mismo, ha indicado que "hay una gran demanda" por parte de las personas mayores de vivir experiencias como esta. También, ha recordado que esta línea de viajes se inició con la propuesta en Menorca, en la que participaron más de 200 personas y ahora continúa con nuevas experiencias similares.

El viaje ha incluido visitas a algunos de los enclaves medievales más destacados, como Besalú, considerada uno de los conjuntos mejor conservados, y el centro histórico de Perpiñan, donde los participantes han recorrido monumentos emblemáticos, como la catedral de San Juan, el Campo Santo, la Lonja de Mar, el Castellet y el Palacio de la Diputación.

Una de las paradas centrales del programa era la visita al Palacio de los Reyes de Mallorca, símbolo de que Perpiñán fue capital del reino, así como la Casa Xanxo y el Palacio Pams.

En el itinerario se ha incluido la localidad costera de Cotlliure, vinculada a los monarcas mallorquines, donde el grupo ha conocido su puerto, el casco histórico y el Castell de Cotlliure.

El programa se ha completado con una visita al Teatro-Museo Dalí en Figueres, un espacio único dedicado íntegramente al pintor Salvador Dalí.