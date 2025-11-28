El Consell de Mallorca dispara las plazas de los viajes a la nieve para jóvenes: récord de participantes en la tercera edición

Los viajes a la nieve del Consell de Mallorca volverán este 2026. El departamento de Juventud de la institución insular mantiene su hoja de ruta y, por tercer año consecutivo, subvencionará el 70% del coste de la experiencia a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Mallorca. Será la edición con más plazas hasta la fecha: 260 en total, una cifra superior a los 183 que participaron en la convocatoria de este año. El conseller de Presidencia, Toni Fuster, aseguraba que los participantes podrán disfrutar "de unos días que recordarán siempre".

El precio del viaje será el mismo que en la anterior edición: 277,47 euros que cubren vuelos Palma–Barcelona ida y vuelta, transporte terrestre en autocar, alojamiento en pensión completa, alquiler de material, forfait, seguro y formación técnica. Los jóvenes disfrutarán de una rebaja del 70% del precio total, que asuimrá el Consell de Mallorca, y solo tendrán que pagar el 30% del viaje. Eso supone que la institución insular abonará, aproximadamente, unos 168.331 euros para cubrir dichos gastos (aporta 647,43 euros por participante), casi cuatro veces más de lo que costó la primera edición.

Esa primera edición, celebrada en 2024, llevó a los jóvenes a la nieve durante seis días y cinco noches. Costó 303 euros y el Consell se gastó 42.000 euros para 61 plazas. Fue, además, un viaje polémico no solo por el coste, sino porque en aquel momento se dio a conocer que el presidente de la institución, Llorenç Galmés, había coincidido esquiando en la misma pista y en las mismas fechas.

Este enero, se promocionó la segunda edición del viaje a la nieve, en la que se triplicó el número de plazas disponibles, pasando de 61 a 183. Dividido en dos turnos, el precio se redujo hasta los 287 euros.

La presente edición se desarrollará en febrero de 2026 en las pistas de esquí de Andorra, con estancias de seis días y cinco noches organizadas en cuatro turnos según edades: del 1 al 6 de febrero y del 15 al 20 de febrero para jóvenes de 18 a 24 años, y del 8 al 13 de febrero y del 22 al 27 de febrero para participantes de 25 a 30 años. Cada turno contará con 65 plazas, e incluirá cuatro días de esquí o snowboard, equipamiento completo, forfait, seguro y tres horas diarias de clases con monitores profesionales, además de actividades de convivencia.

Viajes entre críticas

El desarrollo de estas actividades con financiación pública, sumado a la línea de actuación que ha venido siguiendo el Consell en materia de juventud, desató hace unos meses las críticas del PSIB, desde donde se acusó a la institución insular de estar convirtiéndose "en una agencia de viajes".

La consellera socialista Bea Gamundí alertaba del peligro que conlleva no considerar entre las políticas de juventud aspectos como la falta de vivienda, la formación, el acceso al mercado laboral o la salud mental, "una omisión que reduce la competencia de Juventud a hacer de agencia de viajes".

Desde las Juventudes Socialistas de Mallorca, su secretario general, Joan Méndez, afrimaba que "no es posible que el ocio sea la principal hoja de ruta de las políticas de juventud de la institución que tiene las competencias en Mallorca".

El máximo responsable de los jóvenes socialistas de la isla insistía en "el error del Consell, que no aborda temas que realmente preocupan a la juventud, como la emancipación, las condiciones laborales que sufren -como en el caso de las prácticas no remuneradas-; tiempo para el ocio siempre tendremos, pero no se puede dar la espalda a los problemas reales de la juventud de nuestra isla".