La Fiscalía pide cárcel para una paciente por tirar una silla a una enfermera en el PAC de Muro

La Fiscalía y el Colegio de Enfermería piden una condena de cárcel para una paciente acusada de atacar a una enfermera en el centro de salud de Muro. Las acusaciones sostienen que la mujer amenazó de muerte a la trabajadora y le lanzó una silla, aunque no llegó a causarle lesiones. Le imputan un delito de atentado contra funcionario sanitario y otro de amenazas, por los que reclaman 15 y 16 meses de prisión respectivamente, así como el pago de una multa. En la vista previa celebrada ayer en un juzgado de lo penal de Palma no hubo acuerdo entre las partes.

Los hechos ocurrieron hacia las once de la mañana del 18 de abril de 2023. Según el relato de las acusaciones, la procesada acudió ese día al PAC de Muro con la intención de que le dieran cierta medicación. La mujer se presentó en la zona de urgencias, donde fue atendida por una enfermera. Cuando le explicó el motivo de su visita, la trabajadora le indicó que para que le facilitaran los fármacos debía acudir a un médico y no a una enfermera, por lo que debía esperar a que un facultativo pudiera atenderla.

La mujer reaccionó violentamente. "Puta niñata de mierda. Te voy a matar", le espetó a la víctima. Acto seguido, cogió una silla y se la tiró a la enfermera. No consiguió darle porque había una mesa entre ellas y, aunque la enfermera resultó ilesa, temió por su integridad física. La perjudicada acabó presentando una denuncia y un juzgado de instrucción de Inca abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Tanto la Fiscalía como el Colegio de Enfermería, que se personó en el procedimiento como acusación particular, acusan a la mujer de delitos de atentado contra funcionario sanitario y amenazas, pero reclaman penas diferentes. El ministerio público solicita 15 meses de prisión, 1.350 euros de multa y una orden de alejamiento que prohíba a la acusada acercarse a la víctima y a su lugar de trabajo durante tres años. El Colegio de Enfermería, por su parte, reclama 16 meses de cárcel, 12.000 euros de multa y una indemnización para la enfermera atacada.

Las partes se reunieron ayer en un juzgado de lo penal de Palma, donde se celebró una vista previa del juicio. No hubo acuerdo de conformidad y la magistrada señaló la vista oral para el próximo mes de marzo.