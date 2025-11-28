Baleares aplaza a enero la paga extra de los funcionarios para incluir el 2,5% de la subida salarial

Baleares aplaza a enero la paga extra de Navidad con la que el Gobierno Central quiere descongelar los salarios de los funcionarios e incrementarlos un 2,5% este año, de forma retroactiva. Así lo ha asegurado esta mañana el portavoz del Govern, Antoni Costa, quien señala que la voluntad del Ejecutivo autonómico "es pagar lo más rápido posible" pero pide algo más de tiempo para poder ejecutar dichos pagos.

"Estamos hablando de una inminencia tal que casi puedo confirmar que Baleares no va a poder pagar este incremento aun cuando se apruebe hoy o próximamente a través de un decreto. Si no voy equivocado este decreto tiene que aprobarse en el Congreso para ser convalidado. La tramitación para el pago de estos importes no ha finalizado. La voluntad del Govern es pagar lo más rápido posible pero no creo que sea posible que en la nómina de diciembre podamos proceder al pago de estos importes", argumenta Costa.

Mensaje de tranquilidad

El portavoz del Govern ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios de Baleares recalcando que "si no se puede en diciembre se pagará en enero, que nadie tenga la menor duda". Asimismo, Costa reitera que "se necesita un tiempo para ejecutar dichos pagos" y señala que la voluntad del Ejecutivo autonómico es que este acuerdo por parte del Gobierno Central hubiera llegado antes para poder pagar la subida salarial lo antes posible.

"Histórico para Baleares"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, califica el acuerdo entre Gobierno Central y sindicatos de "histórico" ya que "se reconoce la necesidad de mejorar y actualizar" el plus de insularidad en el archipiélago.

"El Gobierno de España por fin ha comprendido esto y ha comprometido una mejora sustancial de ese plus de insularidad que se tendrá que concretar en la mesa de negociación de la Administración General del Estado con los sindicatos. Es una medida histórica para Baleares, una reivindicación largamente deseada que puede tener una concreción de manera inmediata", defiende Badal.

Calendario de subidas

El Gobierno ha logrado acordar con los sindicatos un calendario de subidas de los salarios para los funcionarios hasta 2028. El Ejecutivo se compromete a incrementar las nóminas públicas un 4,5% hasta 2026 y alcanzar una subida acumulada del 11% hasta 2028, según explican distintas fuentes sindicales.

Tras casi cuatro horas de conversaciones, Función Pública pudo cerrar un nuevo acuedo para revalorizar los salarios de más de tres millones de empleados públicos de toda España. El pacto cierra el calendario de subidas a cuatro años y se exitende hasta la próxima legislatura, ya que en 2027 está previsto que hayan elecciones generales.

El principal escollo durante estas semanas de negociaciones ha sido la distribución de ese 11% que acabarán cobrando de más los funcionarios. Las diferencias internas dentro de CCOO han alargado esta última reunión y han forzado a la central a no significarse tras la misma. La distribución, si se cumplen las nuevas variables dispuestas, sería la siguiente:

2025: +2,5%

2026: +2%

2027: +4,5%

2028: +2%

Las limitaciones presupuestarias que se ha autoimpuesto Hacienda para cumplir con el techo de gasto coartaban la posibilidad de revalorizar sueldos a corto plazo, ello condenaba a los funcionarios a perder poder adquisitivo y dificultaba que los sindicatos accedieran. Según las estimaciones de Csif, el incremento acumulado dejaría una revalorización neta del 11,4%.