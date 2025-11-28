La Aemet avisa de lluvias para este fin de semana en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado a lo largo de esta semana en Mallorca diferentes alertas. Desde este lunes la isla ha tenido avisos por fenómenos costeros, especialmente intensos el miércoles y el jueves, donde la alerta fue naranja por olas de hasta 10 metros de altura y vientos de hasta 75 kilómetros por hora.

Además, se registraron espectaculares granizadas en diferentes puntos de la isla, especialmente en Capdepera, donde las calles, rotondas y espacios públicos fueron cubiertos por una gruesa capa de color blanco.

FOTOS | La espectular granizada en Capdepera, en imágenes / Biel Capó

Para las primeras horas del día de este viernes 28 de noviembre, la Aemet también activó la alerta amarilla por temperaturas mínimas, esperando que los termómetros en el sur e interior de Mallorca marcaran los -1 grados.

El frío mata más a los mayores que el calor, según el estudio / Agencias

El tiempo en Mallorca para este sábado

Este sábado 29 de noviembre será el primer día sin avisos en la isla. La Agencia Estatal de Meteorología espera una jornada de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y algún intervalo de nubes bajas. Las temperaturas ascenderán y los vientos serán flojos a moderados del oeste y suroeste.

Lluvias en Mallorca para el domingo

Para el domingo 30 de noviembre la previsión empeora, según la Aemet. A partir de la mañana se esperan precipitaciones en toda Mallorca que durarán todo el día. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas sufrirán un ligero descenso. Los vientos serán flojos a moderados del suroeste girando por la mañana a componente norte.