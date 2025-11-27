Vox moviliza a sus bases en Palma para apuntalar la derogación de la Ley de Memoria Democrática: "España merece una verdad completa"

"Defendemos el derecho de todos los españoles a conocer la verdad". La ofensiva política de Vox contra la Ley de Memoria Democrática avanza a toda velocidad en Baleares. Tras pactar con el PP su derogación y forzar hace unas semanas el inicio del trámite en el Parlament, los de Abascal han convertido la batalla por el relato histórico en uno de los ejes de presión sobre su socio de gobierno. Ayer, Vox reunió a un centenar de militantes y cargos en la sede de la ONCE en Palma para reforzar su posición y blindar el discurso que justifica la eliminación de la norma impulsada por el Pacto de Progreso en 2018.

El conseller electo en el Consell de Mallorca, David Gil, abrió el acto acusando a la ley de ser "una herramienta de poder" y de haberse convertido "en un instrumento para callar y castigar a quienes no aceptamos la versión oficial de la historia". Según dijo, "lo que llaman memoria democrática no es memoria ni es democrática", defendiendo al mismo tiempo que "España merece una verdad completa, no una historia recortada para justificar el poder de unos pocos".

El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, endureció todavía más el tono y sostuvo que la ley es "sectaria y revanchista". "Media verdad mal contada es la mayor mentira", aseveró, antes de acusar a los gobiernos de izquierda de haber utilizado la memoria histórica para "dividirnos, romper el sistema democrático y atacar algo tan sagrado como la Transición del 78". Coll señaló incluso a José Luis Rodríguez Zapatero como origen del actual clima político: "Ese deleznable personaje fue quien dijo que había que tensionar a la población. Él sembró la semilla del odio, ese guerracivilismo".

En la misma línea, el diputado de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, defendió que el partido no tiene "miedo a la verdad" y bromeó con las disposiciones de la ley vigente que convierten en delito determinadas interpretaciones históricas: "Algunas de las cosas que diga aquí serán constitutivas de delito según la actual ley de memoria".

El relato histórico de Vox sobre la II República y la Guerra Civil

Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia, fue el encargado de impartir la conferencia central del acto, en la que expuso durante casi una hora la interpretación de Vox sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Según su relato, el régimen republicano nació ya marcado por la inestabilidad, la violencia y el enfrentamiento político. Señaló que las elecciones municipales de 1931 "fueron ganadas ampliamente por los candidatos monárquicos", pero que el triunfo republicano en las capitales precipitó la proclamación de la II República y la marcha de Alfonso XIII, a quien describió como "un buen patriota" que no quiso que "se derramara sangre para mantener el trono".

Rodríguez afirmó que la II República promovió un clima de desorden desde el principio, citando la quema de iglesias en mayo de 1931 y una frase atribuida a Manuel Azaña: "Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano". También criticó la Ley de Defensa de la República, que, según dijo, permitía "cerrar periódicos sin orden judicial, detener personas y sancionar sin recurso".

El diputado sostuvo ante la militancia del partido que la violencia política marcó todo el periodo republicano y que hubo "alrededor de 2.600 muertos de una y otra ideología" antes del estallido de la guerra en 1936. Defendió que entonces la derecha ganó "por mayoría aplastante" las elecciones de 1933, y denunció que en los comicios de 1936 se produjo una "manipulación de actas" por parte de la izquierda. "La II República jamás llegó a publicar los datos de esas elecciones", afirmó.

Rodríguez consideró el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo como el punto de no retorno: "Es como si ahora los escoltas de Abascal o Feijóo lo sacaran por la noche de su casa, le pegaran dos tiros y lo dejaran en la puerta del anatómico forense". Según su exposición, ese crimen hizo "inevitable" el levantamiento del 18 de julio, que definió no como un golpe militar, sino como "la reacción de media España que no se resignaba a morir". Aseguró además que "la inmensa mayoría del Ejército permaneció leal a la República", por lo que el alzamiento habría sido liderado por "un sector minoritario" y con un fuerte apoyo popular. "Una guerra siempre es un drama y un fracaso colectivo", concluyó.

El diputado cuestionó también varias figuras republicanas presentes en la memoria histórica de Baleares, como Aurora Picornell o Gabriel Alomar, y acusó a la izquierda de intentar "destruir la clase media que Franco dejó en España". Cerró su intervención insistiendo ante sus bases en que la Ley de Memoria Democrática será derogada: "Si esta vez el PP cumple su palabra, a principios del año que viene derogaremos la ley, y espero que hagan lo que ha dicho".