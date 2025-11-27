La UIB celebra a su patrón, Ramon Llull: "Es historia de Mallorca”

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha celebrado por todo lo alto la festividad de su patrón, Ramon Llull, con una programación especial que, por primera vez, se extiende a dos jornadas y que busca reforzar el sentimiento de pertenencia y la vida universitaria en el campus. La iniciativa, impulsada por el Consell d’Estudiants y organizada junto a las asociaciones estudiantiles, diversos servicios de la UIB, la Facultad de Filosofía y Letras y los vicerrectorados de Estudiantes y Proyección Educativa y de Proyección Social y Cultural, ha reunido a centenares de miembros de la comunidad universitaria.

Los primeros actos tuvieron lugar en el edificio Ramon Llull, facultad de Filosofía y Letras, con una notable presencia de alumnado y profesorado. La jornada se abrió con la actuación de un quinteto de cuerda de la Orquestra de la UIB y las intervenciones institucionales de la vicerectora de Estudiantes y Proyección Educativa, Cristina Moreno, y de Xin Wang Chen, secretaria del Consell d’Estudiants. También participaron los estudiantes de la Facultad de Filosofía Aina Santandreu y Antoni Jordà, que explicaron la importancia de Ramon Llull en la tradición intelectual mallorquina y su vigencia como autor leído en el siglo XXI.

La mañana continuó con una representación de microteatro a cargo de la Associació d'Alumnes i Exalumnes de la UOM y con un concierto que atrajo la atención de muchos estudiantes que, pese a no conocer la celebración, decidieron quedarse un rato. “No sabía que había esto, pero Ramon Llull es historia de Mallorca, está claro que merecía un homenaje”, explicó uno de ellos, Juan García. “Está bien que se hagan cosas diferentes; no todo tiene que ser estudiar”, añadió.

Las actividades se trasladaron luego al exterior, donde la colla castellera universitaria Gambirots ofreció una exhibición que sorprendió al público con diversas figuras y construcciones humanas. La jornada incluyó también talleres de danza tradicional y una ballada popular con música en directo a cargo del grupo Estol de Tramuntana. A partir de las 14 horas estaba previsto un almuerzo de paella solidaria para estudiantes, organizado por el Consell d’Estudiants, con un precio simbólico de 2,50 euros que incluía paella, agua, ensaïmada y cubiertos.

La celebración continuará este viernes 28 de noviembre con una jornada deportiva que contará con una carrera de 5 kilómetros por el circuito de cross del campus y el clásico partido amistoso de fútbol entre PTGAS y PDI, en el que este año también participarán estudiantes, reforzando el carácter integrador y festivo de la Diada.