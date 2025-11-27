Súper Black Friday en Diario de Mallorca: tu suscripción a un precio increíble

Toda la actualidad local, nacional e internacional está en Diario de Mallorca. Hasta el 2 de diciembre de 2025 podrás estar informado de lo que pasa en el mundo accediendo a los contenidos de nuestra web por un precio increíble. No dejes escapar la oferta Súper Black Friday que lanza Diario de Mallorca y realiza una suscrpción anual con un descuento del 60%. Así, durante un año y por solo 20 euros, tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, los reportajes y artículos de opinión, además del contenido multimedia con galerías de fotos, gráficos y vídeos. Recibe la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Disfruta, además, de nuevos pasatiempos, de una APP más premium y de las ventajas del Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.

Si prefieres una suscripción mensual, paga solo 2 euros el primer mes y empieza a disfrutar de todos los contenidos web de Diario de Mallorca. Otra modalidad de suscripción es la edición digital impresa. Por 85 euros al año te permite acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No pierdas la oportunidad de ser suscriptor de Diario de Mallorca a un precio incríble. Esta promoción estará activa hasta el 2 de diciembre de 2025.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca. Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?