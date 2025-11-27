Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los perros que se podrán adoptar en el desfile que organiza la asociación Peluditos de Son Reus

En el evento desfilarán más de 40 animales que buscan un hogar y la organización asumirá el 50% de la tasa de adopción

Ver galería

Estos son los perros que se podrán adoptar en el desfile que organiza la asociación Peluditos de Son Reus / Asociación Peluditos Son Reus

Joana Aina Ferrer

Palma

El Centro de Son Reus acogerá este sábado 29 de noviembre, de 10 a 12 horas, el último desfile de perros en adopción del año, una cita decisiva para más de 40 animales que buscan un hogar definitivo. 

El evento, con entrada libre y abierta a todos los públicos, está organizado por la asociación Peluditos de Son Reus en colaboración con el Ayuntamiento de Palma y su Área de Bienestar Animal. El acto vuelve a poner el foco en una realidad que en ocasiones pasa desapercibida: decenas de perros pasan años esperando una familia que no llega.

Las estrellas del desfile

Entre los protagonistas del desfile se encuentran una docena de perros que llevan más de tres años encerrados en las instalaciones municipales. Gracias a los fondos recaudados en el bar solidario, la asociación Peluditos de Son Reus asumirá el 50% de la tasa de adopción de todos los perros que encuentren hogar durante el desfile o en la semana posterior, en un momento donde, según explican, el frío y la humedad calan y los perros necesitan es el calor de un hogar.

Estos son los perros que se podrán adoptar en el desfile que organiza la asociación Peluditos de Son Reus / Asociación Peluditos Son Reus

Una adopción responsable

Según el último estudio de la Fundación Affinity, más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos en España en 2023, muchos de ellos tras haber sido adquiridos por impulso durante las fiestas navideñas.

Entre los motivos más habituales de abandono figuran la falta de tiempo, camadas no deseadas, problemas de comportamiento o, simplemente, que el animal “estorba” durante las vacaciones. La mayoría ni siquiera lleva microchip, pese a ser obligatorio.

La asociación insiste en que la adopción es un acto de responsabilidad y humanidad. Por ello, invitan a toda la ciudadanía a asistir al desfile y conocer a los animalitos.

TEMAS

