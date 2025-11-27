El sector 0-3 pide paralizar el decreto de comedores escolares: "No garantiza el bienestar y la seguridad de los niños"

El Col·lectiu Menorca 0-3, ADEIPIB, la Plataforma 0-3 Menorca y la Associació Assemblea 0-3 han trasladado al conseller de Educación, Antoni Vera, su rechazo frontal al proyecto de normativa de comedores escolares que prepara el Govern, al considerar que no tiene en cuenta las necesidades reales de los niños y niñas, especialmente de los menores de 3 años. Las entidades recuerdan que ya remitieron sus propuestas para garantizar un modelo educativo de calidad durante el momento de la comida en el primer ciclo de Infantil, basado en principios de "bienestar, seguridad, salud y respeto a los ritmos" de los más pequeños, tal como recomiendan la Convención de los Derechos de la Infancia, la Unión Europea y organismos como UNICEF.

Critican que el borrador que ha confeccionado Educación no recoge nada de sus propuestas, no garantiza las condiciones adecuadas para dar este servicio ni hay perspectiva de infancia. Por ello, exigen detener de inmediato la tramitación del decreto y crear una comisión de expertos que empiece a trabajar en enero de 2026 para definir, en un máximo de cuatro meses, un modelo pedagógico específico para el momento de la comida en 0-3. A partir de ese trabajo, reclaman que se redacte una orden reguladora y se impulse una prueba piloto durante el curso 2026-2027 en 'escoletes' públicas y otros centros que deseen sumarse. Posteriormente, la evaluación de esa experiencia debería servir para diseñar la normativa definitiva que regule el servicio de comedor en el primer ciclo de Infantil. Las organizaciones firmantes apelan al Govern a atender esta propuesta “por el bien de la infancia de las Illes Balears”.

María José Jiménez, portavoz de la Associació Assemblea 0-3, señala que el borrador “incluye las palabras clave, como 'saludable', 'bienestar' o 'seguridad', pero luego no las concreta, no las regula ni las garantiza de ninguna manera: no se aseguran entornos adecuados ni una atención ajustada a las necesidades de los pequeños”. Recuerda que afecta a niños que "no son autónomos" y que añade que el texto “no tiene ninguna perspectiva de infancia” pese a tratarse de un derecho fundamental y de una regulación que debería proteger a niños y niñas. Jiménez recuerda que los derechos de la infancia incluyen el acceso a una nutrición adecuada, segura y culturalmente apropiada (lo recoge el Comité de Derechos del Niño) y subraya que la demanda social por comedores sostenibles y saludables es una realidad emergente que nace de la preocupación creciente de las familias. “Ese debe ser el foco”, concluyen estas entidades.