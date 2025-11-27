Rechazan retirar el monolito de sa Feixina y catalogarlo como franquista

El PP y Vox votaron en contra de una proposición no de ley (PNL) que buscaba instar al Govern a promover la retirada del monolito de sa Feixina, crear en su lugar un espacio de memoria que reconozca a las víctimas de la dictadura y apoyar su inclusión en el censo estatal de simbología franquista.

Son tres de los puntos de la iniciativa que el diputado socialista Omar Lamin defendió ayer en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament y que fue rechazada en su totalidad. La PNL también buscaba instar al Ayuntamiento de Palma a no incluir el monumento de Sa Feixina en el catálogo municipal de elementos protegidos. Asimismo, la iniciativa pretendía instar al Govern a promover la retirada del monolito franquista de la explanada de Maó e incluirlo en el censo estatal.

Por otra parte, todos los grupos salvo el PSIB, que se abstuvo, apoyaron una PNL defendida por el diputado popular Rafael Nadal para reclamar mejoras de las condiciones del personal examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Baleares y la reducción de los plazos de espera para examinarse del carnet.