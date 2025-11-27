Prohens necesita "un milagro" para aprobar los presupuestos de 2026

En el Parlament balear se respira estos días una calma tensa, de esas que anuncian un choque inminente. El techo de gasto que el Govern necesita para abrir el curso presupuestario de 2026 llega al pleno rodeado de dudas, con un PP que intenta mantener el pulso y unos socios que reclaman cuentas pendientes. Sergio Rodríguez, portavoz adjunto de Vox, se encarga de poner palabras al ambiente con un punto de teatralidad: "Veremos si de aquí al martes se habrá dado algún milagro".

Detrás de la frase asoma la advertencia de fondo: Vox insiste en que no abrirá la carpeta del techo de gasto ni la de los presupuestos de 2026 mientras sigan pendientes compromisos del pacto anterior. La aritmética, siempre impasible, vuelve a situar a Marga Prohens en el mismo baile que ha marcado la legislatura: avanzar bajo la vigilancia constante de quien controla la llave del Parlament.

El PP, por su parte, intenta transmitir serenidad. Sebastià Sagreras, portavoz de los populares en el Parlament, asegura que las "aproximaciones" continúan, que todavía queda margen y que mantienen la voluntad de aprobar el techo de gasto. Una declaración impecable en la forma, incluso razonable en el fondo, pero incapaz de borrar la evidencia: si Vox no afloja, el martes será una jornada áspera.

Acusaciones de boicot

Desde la izquierda, el PSIB observa la escena con una mezcla de paciencia estratégica y crítica afilada. El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha decidido elevar el tono y acusa al Govern de "boicotear" las negociaciones, de cambiar las reglas a mitad del partido y de buscar una válvula de escape para evitar presentar unos presupuestos que podrían naufragar en el Parlament. La frase que marca su posición no admite matices: "El Grupo Parlamentario Socialista no negociará los presupuestos".

Negueruela relata que su reunión con el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, empezó centrada en el techo de gasto y derivó hacia las cuentas del próximo año. Un movimiento que los socialistas interpretan como una maniobra táctica de última hora. De ahí su resistencia: el PSOE solo quiere hablar del techo de gasto y nada más.

Sobre la mesa —recuerda el PSIB— han puesto propuestas económicas que el propio Govern anunció meses atrás: el incremento del Impuesto del Turismo Sostenible, la subida del canon de saneamiento o un impuesto al rent a car. Medidas que ahora parecen suspendidas en una zona gris, ni confirmadas ni descartadas, como si el Ejecutivo quisiera preservarlas sin comprometerse con ninguna.

En este contexto, Negueruela ofrece su diagnóstico final, más político que presupuestario: "Prohens se comporta en clave electoral frente a la inestabilidad de su Govern". Una frase que pretende describir lo que se ha convertido en el paisaje de fondo de la legislatura: un Ejecutivo obligado a negociar cada paso y a justificar cada gesto.

Y así se llega al martes, con un techo de gasto que ya no es solo una cifra, sino un termómetro del equilibrio real de fuerzas en el Parlament. Para que salga adelante, Prohens necesitaría algo muy parecido a eso que mencionó Vox: una coincidencia súbita de voluntades. Un milagro parlamentario, en otras palabras. Y de momento, nadie lo tiene garantizado.