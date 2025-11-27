Primer paso para la elaboración del tantas veces reclamado convenio colectivo autonómico de Educación Infantil para Baleares

CCOO Ensenyament Illes Balears ha iniciado formalmente la negociación del "primer convenio colectivo autonómico de centros de asistencia y Educación Infantil en Baleares". Esta iniciativa representa un paso "histórico" -ha calificado el sindicato en nota de prensa- para un sector que lleva años reclamando "un marco laboral propio, adecuado a la realidad educativa y social de las islas".

El nuevo convenio tiene como objetivo dar salida a las demandas y necesidades de las profesionales de la educación 0-3, entre las que destaca el reconocimiento de su función educativa, ya que el primer ciclo de Educación Infantil está reconocido como una etapa educativa. Además, busca la mejora de las condiciones sociolaborales y el establecimiento de un sistema que garantice estabilidad y dignificación del sector.

CCOO recuerda en su escrito que la Educación Infantil "es una etapa fundamental del sistema educativo" y que parte de sus trabajadoras ha padecido tradicionalmente una "falta de reconocimiento profesional y salarial". Con este nuevo convenio, el sindicato quiere abordar una serie de reivindicaciones centrales del sector, entre las que destacan el reconocimiento pedagógico y educativo de la labor del personal educador, la mejora salarial junto con el complemento autonómico, la inclusión dentro de la jornada laboral de las horas no lectivas (como preparación, coordinación y reuniones), medidas de estabilidad laboral y reducción de la temporalidad, ratios adecuadas, medidas de conciliación, y la inclusión de más recursos para la inclusión educativa.

Movilizaciones

Estas reivindicaciones -señala el sindicato en el escrito- "se han hecho visibles a través de múltiples movilizaciones durante los últimos cinco años". CCOO menciona concentraciones y jornadas de protesta, especialmente la movilización del 15 de noviembre de 2023, donde se denunció la precariedad del convenio estatal existente y la falta de reconocimiento educativo. También se destaca la huelga indefinida convocada el 28 de abril de este mismo año por el personal de los centros externalizados del Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Palma, reclamando equiparación salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, así como diversas convocatorias unitarias a nivel autonómico y estatal en defensa de los derechos de las trabajadoras del 0-3 y por la dignificación de un sector esencial.

Las movilizaciones pusieron de manifiesto la necesidad urgente de un convenio propio "que garantice estabilidad, equidad y calidad educativa". Aunque recientemente se ha alcanzado un acuerdo salarial que eleva los sueldos hasta un 58% para las nuevas licitaciones, consiguiendo la equiparación salarial, sindicatos como CCOO y STEI enfatizaron que este era "solo la primera piedra" y que el camino debía culminar con la elaboración de un convenio autonómico que busque igualar las condiciones laborales del personal de Educación Infantil a las de la oferta obligatoria.

Siguiendo la normativa de negociación colectiva, CCOO Ensenyament Illes Balears ha convocado a todas las fuerzas sindicales y patronales representativas para constituir la mesa negociadora autonómica el próximo 17 de diciembre en su sede. El objetivo es llegar a un acuerdo "que refleje la pluralidad del sector y dé una respuesta real a las necesidades de las profesionales y de la infancia". CCOO hace un llamamiento a todas las partes para abordar la negociación "con responsabilidad y voluntad de consenso, situando en el centro la calidad de la atención a la primera infància y la dignificación de sus trabajadoras".