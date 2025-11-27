La novedad del transporte escolar gratis para FP: el conseller valorará el caso de cada alumno que lo pida

El acceso al transporte escolar para los alumnos de grados medios de Formación Profesional no se aplicará de una forma automática en función de unos supuestos como sucede con los estudiantes de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En el caso de los chavales de que cursen Formación Profesional de grado medio que quieran beneficiarse del transporte escolar gratuito que anunció Antoni Vera en el Parlament hace dos semanas como garantía de equidad y acción contra el abandono escolar, deberán contar con una autorización del conseller, que la concederá “cuando concurran dificultades o necesidades específicas justificadas”

Así tal cual figura (sin concretar nada más sobre estas dificultades o necesidades) en el borrador al que ha tenido acceso este diario y que estos días está pasando por las mesas de participación y dialogo de la Conselleria. Según el texto, que aún no es definitivo, el secretario autonómico, Mateu Suñer, es el que hará las propuestas al conseller, que deberá dar su visto bueno para que el alumno solicitante pueda tener transporte escolar gratuito. La solicitud para alguna de las rutas establecidas deberá hacerse en el momento de la matrícula.

El borrador plantea un régimen singular para el alumnado de ciclos formativos de grado medio: a diferencia del resto de etapas educativas, donde el derecho al transporte está claramente definido por criterios objetivos (como distancia, inexistencia de oferta educativa en el municipio o dificultades justificadas y tipificadas), en el caso de la FP de grado medio el acceso al servicio no es automático y queda condicionado a una autorización expresa del conseller de Educación, previa propuesta del secretario autonómico.

Para los alumnos de Infantil, Primaria y ESO Educación fija como requisitos para el transporte gratuito residir en una localidad o en una zona rural distinta de donde se encuentra el centro educativo al que asisten, porque no disponen en su localidad o zona de residencia de un centro docente público donde pudieran haber sido escolarizados, siempre que el domicilio esté a más de tres kilómetros del centro educativo. Para los alumnos de Bachillerato se habla de residir en un municipio diferente de donde se encuentra el centro educativo al que asisten porque no existe en su municipio un centro docente público que imparta estos estudios. No obstante, la norma prevé que el conseller de Educación, a propuesta del secretario autonómico, podrá autorizar este servicio a estudiantes de Bachillerato que residan en una localidad o zona rural distinta de donde está ubicado el centro, porque no disponen de un centro público donde puedan ser escolarizados; cuando concurran dificultades específicas justificadas (tales como la lejanía entre núcleos de población, en este caso sí se acota más el supuesto) u "otras circunstancias de interés público".

El texto también contempla el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, garantizando la gratuidad cuando deban ser escolarizados de manera excepcional en un centro de educación especial concertado porque no existen plazas sostenidas con fondos públicos disponibles en su localidad de residencia que puedan atenderlos de manera adecuada.

El borrador prevé otro supuesto, de aplicación a los estudiantes de todas las etapas (también de FP), al contemplar el transporte gratuito a cuando el conselle lo autorice por "necesidades de escolarización, por razones de exclusión social, por discapacidad que dificulte el desplazamiento al centro, por dificultades o necesidades específicas justificadas, o por razones de seguridad vial o peligrosidad" en el acceso de los alumnos a sus centros educativos.

Cabe recordar que esta norma solo aplica a los estudiantes de centros públicos (solo se prevé gratuidad para alumnos de concertada en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales que acuden a centros concertados por falta de plazas públicas).

La oferta de FP es muy amplia y está distribuida de forma desigual por el territorio según la rama y la especialidad, lo que dificulta a veces el transporte y acceso de estos alumnos a los ciclos que les interesan.