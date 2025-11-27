Médicos del Mundo y el IES Son Ferrer, premio Meninas 2025

La organización Médicos del Mundo en Illes Balears y el IES Son Ferrer de Calvià recibieron ayer el reconocimiento Meninas 2025 en Mallorca, por su trabajo en favor de la erradicación de la violencia de género. El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, entregó las distinciones, que se otorgan con motivo de la conmemoración, cada 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.