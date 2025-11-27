Igualdad
Médicos del Mundo y el IES Son Ferrer, premio Meninas 2025
La organización Médicos del Mundo en Illes Balears y el IES Son Ferrer de Calvià recibieron ayer el reconocimiento Meninas 2025 en Mallorca, por su trabajo en favor de la erradicación de la violencia de género. El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, entregó las distinciones, que se otorgan con motivo de la conmemoración, cada 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido