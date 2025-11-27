Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Igualdad

Médicos del Mundo y el IES Son Ferrer, premio Meninas 2025

Redacción Mallorca

La organización Médicos del Mundo en Illes Balears y el IES Son Ferrer de Calvià recibieron ayer el reconocimiento Meninas 2025 en Mallorca, por su trabajo en favor de la erradicación de la violencia de género. El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, entregó las distinciones, que se otorgan con motivo de la conmemoración, cada 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Una funcionaria ratifica su denuncia contra una superior por acoso laboral en el Govern balear

Educación destinará 300.000 euros a alumnos vulnerables

Rechazan retirar el monolito de sa Feixina y catalogarlo como franquista

Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año

Balears pide al Gobierno que vete el alquiler de barcos particulares

Vox moviliza a sus bases en Palma para apuntalar la derogación de la Ley de Memoria Democrática: "España merece una verdad completa"

El sector 0-3 pide paralizar el decreto de comedores escolares: "No garantiza el bienestar y la seguridad de los niños"
