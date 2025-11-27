Todas las lluvias de estrellas que aún se podrán ver en Mallorca en 2025: fechas, picos y cómo observarlas

Tras el paso de las lluvias de estrellas más populares, como las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo en el mes de agosto, el cielo de Mallorca todavía tiene varios espectáculos reservados antes de despedir 2025.

Entre finales de noviembre y las fiestas de Navidad se podrán observar los últimos coletazos de las Leónidas, la rara lluvia de las Fenícidas, las potentes Gemínidas y las más discretas Úrsidas.

Este es el calendario de lluvias de estrellas que quedan para este año:

Leónidas: últimos destellos de noviembre

Actividad : del 6 al 30 de noviembre .

: del . Pico ya pasado: noche del 16 al 17 de noviembre, con mejores condiciones por la escasa luz de la Luna este año.

Aunque el pico de las Leónidas ya ha quedado atrás, la lluvia sigue activa de forma residual hasta finales de noviembre. Desde Mallorca, estos días se pueden ver algún meteoro suelto en las horas previas al amanecer, mirando hacia la constelación de Leo, que aparece por el este de madrugada.

No es un espectáculo para organizar una salida solo por ellas a estas alturas del mes, pero sí pueden aparecer Leónidas intercaladas entre los meteoros esporádicos de cualquier noche despejada.

Lluvia de estrellas de leónidas desde un punto de la provincia de Girona / .

Fenícidas: una lluvia “del sur”, casi imposible de ver desde Mallorca

Actividad : aproximadamente del 29 de noviembre al 9 de diciembre .

: aproximadamente del . Pico : entorno al 2–6 de diciembre de 2025 (distintas fuentes sitúan el máximo entre el día 2 y la madrugada del 5–6).

: entorno al (distintas fuentes sitúan el máximo entre el día 2 y la madrugada del 5–6). Tasa de meteoros : muy variable, algunos años casi inapreciable, otros con repuntes.

: muy variable, algunos años casi inapreciable, otros con repuntes. Radiante: constelación de Fénix, muy baja sobre el horizonte sur, óptima para el hemisferio sur.

Las Fenícidas están asociadas al cometa fragmentado 289P/Blanpain y se observaron de forma espectacular en 1956, con tasas cercanas a 100 meteoros por hora en el hemisferio sur.

Desde Mallorca, sin embargo, la observación es difícil ya que el radiante queda muy bajo sobre el horizonte sur y la lluvia es débil en la mayoría de años. Por eso, los astrónomos consideran que no es una lluvia especialmente recomendable para el gran público en Baleares. Si la noche del 2 al 6 de diciembre está despejada y quieres probar suerte, conviene buscar un horizonte sur muy limpio y observar entre medianoche y el amanecer.

Gemínidas: la gran lluvia de estrellas de diciembre

Actividad : del 1 al 21 de diciembre de 2025 .

: del . Pico : noche del 13 al 14 de diciembre , con el máximo en la madrugada del día 14 (hora local aproximada).

: , con el máximo en la madrugada del día 14 (hora local aproximada). Intensidad : hasta 120 meteoros por hora bajo cielos muy oscuros; se considera una de las mejores lluvias del año a nivel mundial.

: hasta bajo cielos muy oscuros; se considera una de las mejores lluvias del año a nivel mundial. Origen : los restos rocosos del asteroide 3200 Phaethon , en lugar de un cometa clásico.

: los restos rocosos del asteroide , en lugar de un cometa clásico. Condiciones en 2025: la Luna en fase menguante solo molestará parcialmente, dejando tramos de cielo bastante oscuros durante la noche del pico.

Para Mallorca, las Gemínidas son la cita imprescindible del año. El radiante, en la constelación de Géminis, se eleva ya a media tarde y alcanza buena altura a partir de las 23.00–00.00 horas. El mejor tramo para observar será desde medianoche hasta el amanecer del 14 de diciembre, siempre que el tiempo lo permita.

Qué se puede esperar en la isla (si el cielo está muy oscuro y sin contaminación lumínica)

Meteoros brillantes y de colores suaves , muchos de ellos con trazos largos.

, muchos de ellos con trazos largos. Una cadencia que, lejos de la ciudad, puede rondar las 40–60 estrellas fugaces por hora en condiciones razonables, algo menos que la cifra teórica máxima (que supone cielo perfecto y radiante en el cénit).

Lugares ideales en Mallorca: interior de la isla o Serra de Tramuntana lejos de núcleos urbanos, con el horizonte este y sur relativamente despejados.

Úrsidas: la lluvia discreta que despide el año

Actividad : del 16 al 26 de diciembre .

: del . Pico : noche del 21 al 22 de diciembre de 2025 , con máximo antes del amanecer del día 22.

: , con máximo antes del amanecer del día 22. Intensidad : alrededor de 10 meteoros por hora en condiciones ideales.

: alrededor de en condiciones ideales. Origen : restos del cometa 8P/Tuttle .

: restos del cometa . Ventaja en 2025: el pico llega solo dos días después de la Luna nueva, así que el cielo estará muy oscuro.

Las Úrsidas tienen su radiante cerca de la constelación de la Osa Menor, lo que significa que desde latitudes como la de Mallorca el punto de origen nunca se pone: la lluvia es potencialmente observable toda la noche, aunque con mejor rendimiento en la segunda mitad, cuando el radiante está más alto.

Es una lluvia mucho más modesta que las Gemínidas, pero puede ser una bonita excusa para salir a ver estrellas fugaces en plenas fechas navideñas, sobre todo si ya estás en un entorno rural o en la Serra disfrutando de unos días de descanso.

Y después de diciembre…

Cuando terminen las Úrsidas, habrá que esperar muy poco: a principios de enero llegará la primera gran lluvia de 2026, las Cuadrántidas, que cada año ofrecen tasas muy altas en el hemisferio norte si el tiempo acompaña.