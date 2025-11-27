Lletra menuda
La lección también está en el plato
La cocción ha sido dificultosa hasta el extremo de necesitar el condimento último y persistente de las reivindicaciones de una madre. Si, cómo se ha repetido hasta la saciedad, la escuela es el reflejo de la sociedad, en tal espejo también debe aparecer una dieta alimentaria que hoy, por factores diversos de dominio público, dista mucho de ser uniforme.
En clase entran vestimentas diferentes, creencias distintas, hábitos sociales dispersos, culturas plurales. El comedor escolar no puede permanecer ajeno a todo ello porque, de hacerlo, renegaría de una alimentación primordial que no solo entra por la boca y sacia estómagos.
Si hasta ahora los menús específicos son una excepción justificada por intolerancias, alergias y necesidades dietéticas especiales, la nueva norma que prepara la Conselleria se encamina hacia una carta de comedor escolar más unificado y ordenado, pero abierto a platos veganos en base a motivos éticos y culturales. No bastará con servir raciones con estos ingredientes únicos. Será necesario que el personal de comedor esté adecuadamente formado porque a él le corresponderá contribuir a enseñar que la buena alimentación debe estar en consonancia con el resto de componentes de la identidad personal y social.
