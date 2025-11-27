'Joves a la neu' 2026: fechas, requisitos y cómo apuntarse al viaje de esquí organizado por el Consell de Mallorca en Andorra

El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Juventud y Participación, pone en marcha la tercera edición del programa 'Joves a la neu', una propuesta que en 2026 volverá a ofrecer a los jóvenes de la isla una experiencia en la nieve con un total de 260 plazas. Esta ampliación responde al gran éxito de participación de la edición anterior, que ha consolidado el programa como una de las actividades invernales más demandadas.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la respuesta juvenil "demuestra que quieren participar, convivir y compartir experiencias más allá de su entorno habitual". En este sentido, afirmó que muchos jóvenes "descubren un deporte diferente, conocen gente nueva y disfrutan de unos días que recordarán siempre". Según Fuster, la prioridad del Consell es seguir ofreciendo actividades que les motiven y les aporten vivencias positivas.

Fechas y precio del viaje

El viaje se desarrollará en febrero de 2026 en las pistas de esquí de Andorra, con estancias de seis días y cinco noches organizadas en cuatro turnos según edades: del 1 al 6 de febrero y del 15 al 20 de febrero para jóvenes de 18 a 24 años, y del 8 al 13 de febrero y del 22 al 27 de febrero para participantes de 25 a 30 años. Cada turno contará con 65 plazas, e incluirá cuatro días de esquí o snowboard, equipamiento completo, forfait, seguro y tres horas diarias de clases con monitores profesionales, además de actividades de convivencia.

El programa está subvencionado al 70 % por el Consell de Mallorca, lo que permite ofrecer un precio final de 277,47 euros que cubre vuelos Palma–Barcelona ida y vuelta, transporte terrestre en autocar, alojamiento en pensión completa, alquiler de material, forfait, seguro y formación técnica.

Cómo y cuándo inscribirse

Las inscripciones podrán realizarse del 28 de noviembre a las 00.00 h hasta el 12 de diciembre a las 23.59 h a través de la sede electrónica del Consell de Mallorca. Para participar, será necesario ser residente en Mallorca, tener entre 18 y 30 años durante las fechas del viaje y disponer de un certificado de residencia de viaje actualizado.

Si las solicitudes superan las plazas disponibles, la asignación se realizará mediante sorteo público entre todas las personas preinscritas que cumplan los requisitos.