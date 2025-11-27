Las jornadas del IdISBa reúnen en Son Espases a investigadores y sanitarios para impulsar la medicina de precisión

Las XII Jornadas del Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han arrancado hoy en Son Espases centradas principalmente en las ciencias ómicas, decisivas para predecir riesgos y prevenir enfermedades antes de que aparezcan. El encuentro continuará mañana con un programa centrado en la medicina de precisión y la investigación biomédica.

Bajo el lema 'Ciencias ómicas: predecir para prevenir', las jornadas son la principal cita de la investigación en salud balear y reúnen a más de 250 investigadores, profesionales sanitarios y estudiantes para compartir avances y fomentar nuevas líneas de colaboración. En la inauguración, la gerente de Son Espases, Cristina Granados, ha defendido que la práctica clínica y la investigación "deben ir de la mano" para ofrecer respuestas basadas en la evidencia científica. En su opinión, la colaboración entre el hospital y el IdISBa es "imprescindible para trabajar en beneficio de los pacientes".

La directora científica del IdISBa, Antonia Barceló, ha destacado que este espacio permite impulsar nuevos proyectos y estrategias en investigación biomédica. Según ha explicado, las ciencias ómicas facilitan diagnósticos y tratamientos "más personalizados y, por tanto, más eficaces", y ayudan a avanzar hacia "una medicina más precisa y más participativa".

Las sesiones incluyen conferencias y mesas redondas con especialistas del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia o Eurecat Barcelona. También se presentarán comunicaciones orales, pósteres y espacios para jóvenes investigadores.

La clausura será mañana con la ponencia 'La precisión al servicio de la equidad: nuevas fronteras en salud poblacional', a cargo de María Isabel del Cura González, además de la entrega de premios a las mejores comunicaciones y tesis.

El IdISBa, según han explicado en una nota de prensa, impulsa diferentes líneas de investigación basadas en las ciencias ómicas, consideradas clave para avanzar hacia una medicina personalizada y predictiva. Entre ellas destacan líneas como la genómica y transcriptómica para identificar alteraciones genéticas y comprender los mecanismos moleculares de las enfermedades, o la metabolómica y proteómica para analizar biomarcadores que permitan predecir riesgos.

También se investiga en líneas como la radiómica y bioinformática para extraer información cuantitativa de imágenes médicas e integrar grandes volúmenes de datos, o el microbioma para para estudiar el papel de las comunidades microbianas en la salud y la enfermedad. Todas estas líneas se desarrollan en colaboración con hospitales, universidades y centros de investigación.

Un año de investigación: 574 publicaciones y 80 ensayos clínicos

Además, coincidiendo con las jornadas, el IdISBa ha presentado su memoria científica de 2024, que recoge la actividad del último año. El instituto cuenta con unos 900 investigadores agrupados en 56 grupos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III.

Durante 2024 se publicaron 574 artículos científicos, se iniciaron 25 nuevos proyectos de investigación y se pusieron en marcha 80 ensayos clínicos. El presupuesto del IdISBa alcanzó casi los 13 millones de euros, procedentes principalmente de actividades de investigación sanitaria.