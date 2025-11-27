El Govern propone crear una zona de protección estricta de 60.000 hectáreas en el Parque Nacional de Cabrera

El Govern ha planteado la creación de una zona de protección estricta en el Parque Nacional Marítimo-Terreste del Archipiélago de Cabrera que abarcará casi 60.000 hectáreas, la "más extensa de este grado de protección en el Mediterráneo occidental".

Esta es una de las medidas que se han propuesto durante la celebración de la reunión del Patronato de este espacio, donde se han expuesto las líneas básicas del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que incorpora esta propuesta de zonificación, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa.

Al encuentro han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, junto con representantes de las administraciones, de las entidades científicas, de las organizaciones conservacionistas y del sector pesquero.

La sesión también ha permitido que los miembros del patronato conocieran a la nueva directora-conservadora del Parque, Maria Valens, que ha participado por primera vez en este órgano.

Durante la sesión, se han analizado las aportaciones que se han presentado durante el proceso de consulta realizado este verano a los miembros del patronato y se han revisado las líneas generales del PRUG, un documento que se encuentra prácticamente listo, pendiente solo de la revisión final de los servicios jurídicos.

La previsión es que se publique antes de Navidad para que el texto se someta a un periodo de dos meses de audiencia e información pública, abierto tanto a la ciudadanía como a entidades y sectores implicados. El PRUG es el instrumento normativo que regula los usos y las actividades en este espacio natural protegido y actualiza el modelo de gestión.

El patronato ha valorado especialmente la propuesta de establecer un área de protección estricta que abarca la mayor parte de la zona marina ampliada en 2019, hasta casi 60.000 hectáreas, con el objetivo de reforzar la preservación de ecosistemas marinos sensibles, favorecer la recuperación de especies vulnerables y consolidar Cabrera como "un referente de conservación en el Mediterráneo".

Cabe señalar que se trata de una propuesta trabajada conjuntamente entre la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y la Dirección General de Pesca del Govern. En este sentido, es importante destacar que esta zona de protección estricta que se quiere crear no es un caladero de los pescadores de Baleares, sino de embarcaciones de otras comunidades autónomas.

Simonet ha señalado que la tramitación del nuevo PRUG es un paso "imprescindible" para consolidar el futuro de Cabrera. Por eso ha señalado que es una herramienta de planificación que "reforzará la conservación del parque" y que responde a "la necesidad de contar con un marco actualizado, riguroso y coherente con los retos ambientales actuales".

"Cabrera es un patrimonio natural único y esta ampliación supone un compromiso firme con la conservación del entorno marino", ha alegado.

Torres ha destacado el trabajo conjunto con los miembros del patronato y la importancia de incorporar las aportaciones recogidas durante este verano, que han contribuido a "enriquecer la propuesta final del PRUG y a reforzar el consenso".

También ha puesto en valor la "estrecha colaboración" entre las unidades técnicas de la Conselleria y el equipo del parque para "avanzar en un documento estratégico e imprescindible para la gestión de este espacio protegido".

En este sentido, también ha destacado que este nuevo PRUG se ha elaborado al incorporar las directrices de las bases de la Agenda de Transición del Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares.

"Se han cumplido objetivos como la planificación territorial estratégica, el establecimiento de umbrales de capacidad de carga, la lucha contra especies invasoras, la conservación activa, la protección de los ecosistemas marinos y el establecimiento de zonas de exclusión marina y el turismo sostenible, entre otros", ha sostenido.

Control de especies invasoras y eliminar los vertidos del mar

Durante la sesión, Valens ha presentado el informe de actividad del parque, que recoge el progreso de los proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En ese sentido, ha explicado que una parte importante de las actuaciones de infraestructuras ya se han completado o está en su fase final, al incluir la mejora del depósito de cabecera de Can Feliu.

También ha destacado el proyecto de control y erradicación de especies invasoras, que ha permitido recuperar hábitats y mejorar la resiliencia ecológica del archipiélago y ha informado de la incorporación de una nueva furgoneta eléctrica destinada a modernizar la movilidad interna del parque.

Valens ha subrayado igualmente actuaciones recientes como las obras de mejora en la fachada del puerto y la instalación de una nueva exposición en la sala de tropas del castillo. También ha destacado que se prevé que, si los trabajos se mantienen según el calendario, en verano de 2026 Cabrera alcanzará el vertido cero de agua depurada al mar, un objetivo considerado un "hito ambiental destacado".

Simonet ha reconocido el trabajo realizado por la anterior directora del Parque, Maria Francisca López, a quien ha expresado su agradecimiento por su implicación. Además, ha deseado suerte a la nueva directora y al equipo técnico, a quienes ha animado a "trabajar para reforzar aún más la protección de Cabrera, con una gestión basada en el rigor técnico, la transparencia y la defensa del patrimonio natural", han sostenido.