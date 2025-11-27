Educación destinará 300.000 euros a alumnos vulnerables

La Conselleria de Educación destinará 300.000 euros al Fondo Escolar de Emergencia para atender a alumnos en situación de vulnerabilidad y dar respuesta a situaciones sociales sobrevenidas. Educación informó ayer de que en el curso 2025-2026 ha recibido 209 solicitudes de centros educativos para acceder a esta ayuda, un 33% más que en el año escolar anterior, cuando se registraron 157 peticiones. Según la Conselleria, el objetivo del fondo es cubrir las necesidades inmediatas de aquellos alumnos que no disponen de recursos económicos familiares suficientes para afrontar gastos esenciales. Los centros podrán utilizar estas ayudas para necesidades alimentarias, participación en actividades escolares complementarias y extraescolares, servicio de escola matinera, compra de libros de texto, material didáctico, material informático y otras necesidades.