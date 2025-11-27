Labor social
Educación destinará 300.000 euros a alumnos vulnerables
La Conselleria enviará esta partida al Fondo Escolar de Emergencia tras recibir 209 peticiones
La Conselleria de Educación destinará 300.000 euros al Fondo Escolar de Emergencia para atender a alumnos en situación de vulnerabilidad y dar respuesta a situaciones sociales sobrevenidas. Educación informó ayer de que en el curso 2025-2026 ha recibido 209 solicitudes de centros educativos para acceder a esta ayuda, un 33% más que en el año escolar anterior, cuando se registraron 157 peticiones. Según la Conselleria, el objetivo del fondo es cubrir las necesidades inmediatas de aquellos alumnos que no disponen de recursos económicos familiares suficientes para afrontar gastos esenciales. Los centros podrán utilizar estas ayudas para necesidades alimentarias, participación en actividades escolares complementarias y extraescolares, servicio de escola matinera, compra de libros de texto, material didáctico, material informático y otras necesidades.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido