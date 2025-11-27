Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Labor social

Educación destinará 300.000 euros a alumnos vulnerables

La Conselleria enviará esta partida al Fondo Escolar de Emergencia tras recibir 209 peticiones

Antoni Vera, conseller de Educación

Antoni Vera, conseller de Educación / G. Bosch

Redacción Mallorca

La Conselleria de Educación destinará 300.000 euros al Fondo Escolar de Emergencia para atender a alumnos en situación de vulnerabilidad y dar respuesta a situaciones sociales sobrevenidas. Educación informó ayer de que en el curso 2025-2026 ha recibido 209 solicitudes de centros educativos para acceder a esta ayuda, un 33% más que en el año escolar anterior, cuando se registraron 157 peticiones. Según la Conselleria, el objetivo del fondo es cubrir las necesidades inmediatas de aquellos alumnos que no disponen de recursos económicos familiares suficientes para afrontar gastos esenciales. Los centros podrán utilizar estas ayudas para necesidades alimentarias, participación en actividades escolares complementarias y extraescolares, servicio de escola matinera, compra de libros de texto, material didáctico, material informático y otras necesidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
  2. El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
  3. Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
  4. El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
  5. Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
  6. La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
  7. La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
  8. Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido

Una funcionaria ratifica su denuncia contra una superior por acoso laboral en el Govern balear

Una funcionaria ratifica su denuncia contra una superior por acoso laboral en el Govern balear

Médicos del Mundo y el IES Son Ferrer, premio Meninas 2025

Educación destinará 300.000 euros a alumnos vulnerables

Educación destinará 300.000 euros a alumnos vulnerables

Rechazan retirar el monolito de sa Feixina y catalogarlo como franquista

Rechazan retirar el monolito de sa Feixina y catalogarlo como franquista

Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año

Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año

Balears pide al Gobierno que vete el alquiler de barcos particulares

Balears pide al Gobierno que vete el alquiler de barcos particulares

Vox moviliza a sus bases en Palma para apuntalar la derogación de la Ley de Memoria Democrática: "España merece una verdad completa"

Vox moviliza a sus bases en Palma para apuntalar la derogación de la Ley de Memoria Democrática: "España merece una verdad completa"

El sector 0-3 pide paralizar el decreto de comedores escolares: "No garantiza el bienestar y la seguridad de los niños"

El sector 0-3 pide paralizar el decreto de comedores escolares: "No garantiza el bienestar y la seguridad de los niños"
Tracking Pixel Contents