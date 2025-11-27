El decreto de comedores escolares de Educación abre la puerta a menús veganos por motivos éticos y culturales

El decreto de comedores escolares y cafeterías que prepara la conselleria de Educación abre la puerta a los menús veganos, tras la lucha de una madre de Palma el curso pasado para que su hijo pudiese recibir este tipo de dieta los días que se quedase a comer en el colegio. En las normativas previas (resoluciones e instrucciones) solo se preveían excepciones al "menú por defecto" por alergias e intolerancias y, de forma muy tangencial, algunas necesidades dietéticas especiales, pero no se hacía mención motivos éticos o culturales ni un procedimiento claro. En cambio, el borrador decreto incorpora explícitamente la existencia de excepciones por "motivos éticos y por motivos culturales", aunque exige que estén "debidamente justificados".

Cabe recordar que el pasado abril el Gobierno central aprobó un Real Decreto sobre comedores escolares que, entre otras cosas, garantiza que los estudiantes puedan elegir menús libres de productos de origen animal.

El caso de esta madre de Palma finamente se resolvió obteniendo una autorización para que su hijo lleva su propia comida en una fiambrera, una opción que Conselleria no ha querido regular en el nuevo decreto (el texto, al que ha tenido acceso este diario, de hecho ni siquiera hace mención explícita a esta posibilidad). El borrador sí reconoce el derecho de los usuarios del comedor a "recibir una alimentación especial cuando sea necesaria por motivos médicos, dietéticos, éticos o culturales", precisando que en estos casos "deben garantizarse protocolos de conservación y consumo seguros", de acuerdo con la normativa de seguridad alimentaria y varios puntos reflejados en el mismo decreto (como que los servicios de comedor y cafetería deben cumplir estrictas medidas de seguridad e higiene, que incluyen contar con personal formado en manipulación de alimentos, mantener instalaciones y utensilios desinfectados periódicamente, controlar de forma continua las etiquetas y fechas de caducidad de los productos, y garantizar que el personal conozca y aplique correctamente los protocolos para atender a alumnado con alergias o intolerancias, con la formación proporcionada por Educación o por la empresa gestora según corresponda).

Cabe recordad que en el caso de esta madre, el servicio de comedor estaba gestionado por la asociación de familias, que razonó que era muy complicado poder garantizar este menú adaptado y solicitó que haya más ayudas en el caso de tener que responder por sistema esta tipo de peticiones, algo más difícil para una entidad asociativa que para una empresa.

El nuevo texto supone una actualización profunda respecto a la normativa anterior, al unificar y ordenar por primera vez todo lo relativo al comedor y la cafetería en un único marco regulador, elevar la norma a rango de decreto y fijar obligaciones más precisas tanto para los centros como para las empresas adjudicatarias. El objetivo es regular "la organización, el funcionamiento y la financiación de los comedores escolares en los centros docentes públicos de educación Infantil y Primaria, y establecer criterios generales aplicables a los servicios de cafetería en los centros de Secundaria (ESO) y enseñanzas postobligatorias". El decreto reconoce al servicio de comedor una triple función: social y compensatoria; de conciliación y educativa.

Ratios

Además se regula todo lo relativo al tema de personal, fijando perfiles y ratios. En el caso del el ciclo 0-3 prevé un monitor o docente por cada siete alumnos en 1º de Infantil, por cada doce en 2º y por cada quince en 3º. En el segundo ciclo de Infantil la ratio es de un profesional por cada 15 alumnos; y en Primaria, uno por cada 25 alumnos (todo esto como norma general, en caso de que haya niños que requieran especial atención el personal debe ajustarse). Por primera vez se recoge que durante el servicio de comedor al menos un miembro del equipo directivo debe estar presente en el centro y se veta el móvil durante este tiempo.

El borrador también recoge todo el tema de las ayudas de comedor, estableciendo que se convocarán anualmente ayudas de comedor además de ayudas individualizadas de alimentación, destinadas especialmente a alumnos en situación de vulnerabilidad social o económica.

El texto aún esta en fase de consultas y estos días Educación lo está presentando en las diferentes mesas de participación existentes.