Cuentos infantiles para entender la anestesia, la cirugía o las urgencias: Son Espases edita una colección de libros para pacientes pediátricos

El hospital Son Espases ha impulsado una línea editorial propia de cuentos infantiles destinada a hacer más amable la estancia de los pacientes pediátricos. La iniciativa forma parte del trabajo de la Comisión de Humanización del centro, que busca mejorar la experiencia de los niños y sus familias a través de materiales que faciliten la comprensión de los procedimientos médicos.

Con esta colección, que ya reúne varios títulos, las unidades pediátricas incorporan relatos pensados para reducir la ansiedad, explicar de forma sencilla las pruebas o intervenciones y acompañar emocionalmente a los menores durante su paso por el hospital, han explicado desde el hospital en un comunicado.

Uno de los cuentos es 'CMA', elaborado por la Sección Pediátrica del Servicio de Anestesiología y coordinado por Cristina Aulí Turner, con ilustraciones de Marina Cascales. El relato explica a los niños, con un lenguaje cercano, cómo transcurre todo el proceso de la cirugía mayor ambulatoria, desde la llegada hasta la recuperación.

Uno de los cuentos infantiles de Son Espases, en concreto sobre la anestesia en el quirófano. / HUSE

Del mismo servicio procede 'Els somnis màgics de l’anestèsia', un cuento que introduce a los pacientes en el mundo de la anestesia con una narrativa fantástica y tranquilizadora, con el objetivo de transformar una experiencia desconocida en una situación segura.

Otra de las historias es 'Aina i la infermera Mosquito', creada por la antigua supervisora de análisis clínicos, Sonia Gutiérrez, y continuada más adelante por la supervisora actual, Nuria Navas, y el subdirector de Enfermería de Servicios Centrales, Miguel Vargas. El cuento explica de forma lúdica cómo es una extracción de sangre y ayuda a reducir el miedo de los niños. El box de extracciones del centro se ha decorado con ilustraciones del propio relato.

Otro cuento infantil de Son Espases, este sobre las extracciones de sangre. / HUSE

El título más reciente es 'Missió especial a Urpilàndia', escrito por la directora de Enfermería y presidenta de la Comisión de Humanización, Natalia Vallés Ruiz, junto con docentes del aula hospitalaria. La historia está protagonizada por Urpi, la mascota de las urgencias pediátricas, y guía a los menores a través del circuito del servicio con ilustraciones y referencias a animales y colores. La unidad de urgencias también se está decorando siguiendo la estética del cuento.

Según explican desde el hospital, la Comisión de Humanización, dirigida por Natalia Vallés, impulsa acciones para promover una atención centrada en la persona, desde la mejora de los espacios hasta la formación del personal en comunicación. La creación de estos cuentos forma parte de su estrategia para convertir el hospital en un entorno más accesible y cercano para los niños.